È la quercia vallonea di Tricase l’albero più bello d’Italia: con oltre 350mila preferenze nel sondaggio web, il secolare albero salentino si è aggiudicato il titolo italiano che consentirà l’accesso al concorso europeo Tree of the Year 2019.



La Quercia Vallonea di Tricase è l’albero più antico del Salento: 700 anni, 700 metri quadrati di foltissima chioma ed un tronco di 4,25 metri. E’ candidata a diventare patrimonio nazionale dell’UNESCO e nell’anno 2000 il WWF l’ha identificata come “Albero-Simbolo” del Salento e della Puglia.



Questa specie è poco rappresentata sul territorio nazionale e quindi anche per questo ancora più preziosa.



Come spesso accade, molte sono le leggende che vengono tramandate nelle tradizioni locali sui grandi alberi, per questo la Quercia Vallonea di Tricase è conosciuta anche come “Quercia dei cento cavalieri”. Si narra, infatti, che Federico II, durante una sua visita in Terra d’Otranto, in seguito agli scontri avvenuti a Barletta, abbia trovato riparo sotto la chioma della quercia insieme ai suoi cento cavalieri durante un forte temporale.

La quercia ha sempre rappresentato per il territorio salentino un simbolo ma anche un supporto all’economia locale perché dalle sue ghiande si ricavava il “tannino”, una sostanza utilizzata nella concia delle pelli. (leccesette.it)

(foto: tratta da leccesette.it)