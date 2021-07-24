Arriva nella sciabola maschile la seconda possibilità di medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie ad un pugliese, Luigi Samele, schermidore 34enne di Foggia.

Questo è certo. Per comprendere se sia (auspicabilmente) d’oro non resterà che attendere la finale tra Samele e l’ungherese Szilagyi alle 14,15 ora italiana. Mezz’ora dopo un altro pugliese, il 21enne Vito Dell’Aquila di Mesagne, gareggerà per la medaglia d’oro nel taekwondo.

Luigi Samele, in semifinale con il coreano Kim, era partitomale: 5-12, perfino. Poi dieci stoccate consecutive, una rimonta spettacolare fino al 15-12 che è valso la finale olimpica.

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