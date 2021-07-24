Di Martino Abbracciavento:

Vito Dell’Aquila, 21 anni, di Mesagne, è campione olimpionico di taekwondo. Ha battuto nella finale della categoria meno 58 chilogrammi il tunisino Jendoubi. Prima medaglia d’oro per l’Italia a Tokyo 2020 mentre Vito Dell’Aquila è il terzo pugliese d’oro nella storia delle Olimpiadi, dopo Pietro Mennea e Carlo Molfetta. È il primo italiano nato negli anni Duemila a vincere l’oro olimpico.

Per lo sport della Puglia è una giornata storica: oltre all’oro di Dell’Aquila, la medaglia d’argento del foggiano Luigi Samele nella sciabola maschile. Il medagliere dell’Italia, nella prima giornata dei giochi, parla pugliese.

(foto: tratta da tweet Coni)

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