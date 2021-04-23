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Se dipendesse solo dall’indice Rt la Puglia sarebbe da zona gialla. Da non escludere una sorpresa nell’ordinanza del ministro A livello nazionale 0,81. Dato diffuso stamattina

23 Aprile 2021
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Sardegna, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Queste sarebbero, se dipendesse dal solo indice Rt sulla trasmissibilità del corona virus, le sole regioni in arancione. Tutte le altre, Puglia compresa, sarebbero da zona gialla. Indice nazionale medio 0,81. In calo rispetto alla settimana scorsa. Quello pugliese è 0,82.Questa la valutazione odierna di Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute. Oggi cabina di regia per la valutazione complessiva prima dell’ordinanza del ministro.

Potrebbero andare in area gialla da lunedì Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Le altre in arancione, come detto. Nessuna in zona rossa, secondo l’anticipazione dell’Ansa.


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1 Comment

  1. È stata una valutazione “cum grano salis”, oppure la solita, fatta da gente poco seria? Di certo è stata una Pasquetta festeggiata con poco sale in testa.

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