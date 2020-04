Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno ratificato il via libera al progetto definitivo ideato da Gelesis srl. Investimento complessivo pari a 19.242.035,00 euro,agevolazione concedibile dalla Regione Puglia euro 9.242.324,24 e venticinque nuovi occupati.

Il programma industriale, da realizzare in Calimera provincia di Lecce, consiste nella “industrializzazione e sviluppo di applicazioni innovative del prodotto Genesis 100”.

Quest’ultimo riguarda il trattamento delle problematiche legate all’obesità,messo in opera dopo 12 anni di ricerca grazie alla capacità professionale del dr. Alessandro Sannino dell’Università del Salento.

Prototipo che dispone di tutte le caratteristiche per affrontare “obesità e le epidemie di diabete fornendo terapie sicure in grado di aiutare i pazienti compresi quelli non trattati con metodi chimici”.

Obiettivo dei manager di Genesis è diventare leader nei settori della ricerca e commercio di prodotti a base di idrogel capace di indurre in modo sicuro la perdita di chili in persone obese. Quindi la costruzione di un nuovo impianto tecnologico finalizzato a creare Gelesis 100 e cinquemila kit al giorno.

Il lancio del prodotto—centrato su scala mondiale con una elevata incidenza sulla popolazione dei Paesi sviluppati con serie implicazioni di salute– da svolgere nel corso del 2020 con una previsione di vendite che va da 63,5 milioni di dollari nel 2020 fino a 658,3 milioni di dollari durante l’anno 2024.

Capitale sociale di Gelesis,sede legale e operativa in Calmiera(Le), 1.061.000,00 euro interamente posseduto da Gelesis Inc. partecipata da numerosi investitori tra cui :Invesco 18,90% opera nel comparto investimenti globali e gestisce 934,2 miliardi di dollari di attività per conto di clienti di tutto il mondo,Puretech Ventures 26,83% acceleratore per società tecnologiche e investe in aziende che affrontano le principali sfide per la salute in modo innovativo,SD2-LLC(Pritzker Family Fund) 21,69% detiene un portafoglio di impieghi in titoli azionari pubblici,beni di consumo,biotecnologie,immobili e diversi fondi di venture capital.

Il consiglio di amministrazione di Gelesis srl è guidato dal presidente Zohar Yishai,vice presidente Muniz Stephan Michael,consiglieri Abbate Giovanni,Cosimo Saponaro,Pass David.

Patrimonio netto,anno 2018, 3.042.707,00,utile dell’esercizio 2.081.485,00 euro.