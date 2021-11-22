rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

9 Maggio 2026
Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Acquedotto pugliese, Francesca Portincasa nuova direttrice generale Regione, giunta: nomine anche per Adisu

22 Novembre 2021
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera con la quale si nomina la dott.ssa Francesca Portincasa direttrice generale dell’Acquedotto Pugliese.
Biologa, con esperienza nella cooperazione internazionale e nella gestione di sistemi idrici complessi, Francesca Portincasa attualmente è Coordinatore Industriale oltre a Direttore Reti e impianti di Acquedotto Pugliese.
Ha ricoperto i ruoli di Responsabile del Controllo Igienico Sanitario e di Responsabile di Macro Area Territoriale.
Francesca Portincasa è la prima donna ad essere nominata al vertice gestionale di Acquedotto Pugliese.

^^^^
La Giunta ha nominato i rappresentanti dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia: i dipendenti regionali Alessandra MAROCCIA, in servizio presso la Sezione Istruzione e Università e Pasquale LANERA, in servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria e tre rappresentanti esterni scelti tra persone di comprovata esperienza tecnicoamministrativa: Alberto Liaci, Stefano Torraco e Marco Cataldo.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Taranto: omicidio Indagine della polizia

chirurgia vascolare

Bari: l’intelligenza artificiale per l’intervento all’aorta, prima volta al “Di Venere” Aneurisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione