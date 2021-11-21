Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 34
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 24
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
3.988
Persone attualmente positive
145
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.759
Provincia di Bat: 28.667
Provincia di Brindisi: 22.049
Provincia di Foggia: 49.061
Provincia di Lecce: 32.718
Provincia di Taranto: 42.543
Residenti fuori regione: 1.028
Provincia in definizione: 555