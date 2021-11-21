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Puglia: 277380 positivi a test corona virus, incremento di 118 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 novembre 2021

118

Nuovi casi

18.106

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 34
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 24
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -2
3.988

Persone attualmente positive

145

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

277.380

Casi totali

4.596.545

Test eseguiti

266.519

Persone guarite

6.873

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.759
Provincia di Bat: 28.667
Provincia di Brindisi: 22.049
Provincia di Foggia: 49.061
Provincia di Lecce: 32.718
Provincia di Taranto: 42.543
Residenti fuori regione: 1.028
Provincia in definizione: 555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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