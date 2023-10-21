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4 Maggio 2026
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Maltempo: la Puglia per temporali, vento e grandine fra le tredici regioni in allerta gialla. Lombardia in arancione Protezione civile, previsioni meteo. Fasano: rinviata gara ciclistica

21 Ottobre 2023
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Tredici regioni con il codice giallo, parte della Lombardia in allerta arancione (immagine di home page tratta da schema del dipartimento della protezione civile). Maltempo sull’Italia, sono gli effetti del ciclone Medusa che riguardano in parte preponderante il centro-sud.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, con quantitativi cumulati moderati. Venti da burrasca a burrasca
forte sud-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

In questo fine settimana ci troviamo di fronte a condizioni meteorologiche avverse che sono segnalate in peggioramento, come citato nell’ultimo bollettino di allerta regionale della tarda giornata di ieri. Il team organizzativo, supportato dal Delegato Tecnico, una volta effettuato il sopralluogo sul percorso ciclistico ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per organizzare la frazione ciclistica come previsto per oggi, sabato 21 ottobre. L’intero team ha lavorato su scenari di backup ma non è stata possibile alcuna soluzione, per diversi motivi.

L’eventuale ipotesi di rinviare al giorno successivo era stata già verificata con le autorità competenti, ma scartata a causa della concomitanza con altri eventi sportivi previsti sul territorio, e relativa mancanza del numeroso personale preposto al controllo della sicurezza sui percorsi.

Comprendiamo perfettamente che molti hanno viaggiato con l’intenzione di gareggiare, ma con il tempo previsto per oggi non è ritenuto sicuro. La sicurezza degli atleti è la cosa più importante, quindi viene presa la decisione di annullare l’evento. L’ iscrizione per regolamento è trasferita al 2024, seguiranno i dettagli e le modalità di trasferimento.

Il team organizzatore


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