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Taranto: Cittadella della Carità in crisi, sabato manifestazione nei pressi dell’arcivescovado Fials-Ugl salute

21 Marzo 2024
noinotizie

Di seguito un comunicato congiunto Fials-Ugl:

Le organizzazioni sindacali FIALS e UGL Salute, i sindacati più rappresentativi all’interno della Fondazione Cittadella della Carità, hanno incontrato in assemblea i lavoratori ricevendo il mandato ad avviare una mobilitazione del personale fin quando non si riceverenno notizie rassicuranti e la situazione di crisi non rientrerà.

È questa la sintesi dell’asseblea svolta al di fuori della Fondazione da parte delle organizzazioni sindacali FIALS e UGL Salute, che sabato 23 marzo, manifesteranno nei pressi dell’Arcivescovado per richiedere un immediato intervento della Curia, ovvero di chi ha la resposansabilità di nominare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cittadella della Carità.

“UNITÀ E NON DIVISIONI”, è questo il motto lanciato da Franco Brunetti della FIALS e Errica Telmo dell’UGL Salute, al termine dell’assemblea a tutti i lavoratori, in questo momento delicato non ci sono sigle sindacali o bandiere che tengano, al centro ci sono i lavoratori e le loro famiglie e il futuro della Fondazione.

Lunedì le due sigle più rappresentative nella Fondazione Cittadella della Carità manifesteranno anche sotto la Prefettura di Taranto con contestuale richiesta di essere ascoltati dal Prefetto di Taranto per la definizione di un tavolo di crisi territoriale.

La mobilitazione del personale continuerà ad oltranza con l’auspicio che sia la ASL che la Regione Puglia si occupino della tutela occupazionale delle 160 famiglie che dipendono dalle sorti della Cittadella della Carità

 


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