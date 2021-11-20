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Puglia: 277262 positivi a test corona virus, incremento di 257 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 novembre 2021

257

Nuovi casi

20.242

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 50
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 34
Provincia di Foggia: 60
Provincia di Lecce: 44
Provincia di Taranto: 57
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -4
3.946

Persone attualmente positive

153

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

277.262

Casi totali

4.578.439

Test eseguiti

266.443

Persone guarite

6.873

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.725
Provincia di Bat: 28.663
Provincia di Brindisi: 22.041
Provincia di Foggia: 49.013
Provincia di Lecce: 32.694
Provincia di Taranto: 42.542
Residenti fuori regione: 1.027
Provincia in definizione: 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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