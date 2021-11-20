Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 50
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 34
Provincia di Foggia: 60
Provincia di Lecce: 44
Provincia di Taranto: 57
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -4
3.946
Persone attualmente positive
153
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.725
Provincia di Bat: 28.663
Provincia di Brindisi: 22.041
Provincia di Foggia: 49.013
Provincia di Lecce: 32.694
Provincia di Taranto: 42.542
Residenti fuori regione: 1.027
Provincia in definizione: 557