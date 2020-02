Alzi la mano chi non si è mai emozionato nel ricevere un pacco colmo di sapori “di casa” durante un lungo periodo di permanenza fuori regione. Chi non ha vissuto emozioni uniche di proustiana memoria davanti ad un fragrante pacchetto di tarallini al finocchio, di pomodori secchi o meglio ancora trovandosi tra le mani un’inebriante focaccia pugliese…E se una volta a confezionare queste “emozioni sotto forma di pacco” di prodotti tipici pugliesi era la nonna, (o la mamma), oggi ci pensa La Terra di Puglia, innovativo marketplace a tema tutto pugliese che promette (e mantiene) un viaggio gustativo nella Puglia più autentica. Un successo, quello dello shop in questione, che prende le mosse dalla ventennale esperienza del suo fondatore – Marco Gianfreda – nel campo dell’imprenditoria online. Ma facciamocelo raccontare dalle sue stesse parole.

Marco, da dove proviene l’idea di creare uno shop virtuale di prodotti pugliesi?

Nel corso della mia vita lavorativa mi è capitato più volte di recarmi fuori regione o addirittura all’estero per brevi periodi. Ho sempre amato la gastronomia internazionale ed i sapori nuovi non mi spaventano, anzi, mi incuriosiscono. Eppure non vi nascondo che in alcuni momenti delle mie “trasferte”, specie la domenica, la nostalgia si faceva sentire. Tanto nel cuore, quanto nel palato… E allora mi sono detto: perché non dare la possibilità a tutti di dar vita ad un autentico pasto pugliese in qualunque luogo del mondo?

Il web è pieno di marketplace del food. Ci può spiegare in che cosa La Terra Di Puglia si differenzia dai suoi competitors?

La differenza sta proprio nel sapore. L’autentico sapore di Puglia. Nel mio shop ho voluto ricreare virtualmente l’atmosfera (con relativi prodotti) della bottega sotto casa che solo in Puglia si può trovare. Immaginate insieme a me un’angusta bottega quasi nascosta in una viuzza di un minuscolo ma suggestivo paesino pugliese: già all’ingresso si presenta variopinta, accogliente, inebriante e soprattutto piena di prelibatezze di ogni genere. Non vi viene voglia di entrare e di scoprire i suoi piccoli grandi tesori gastronomici? Piccoli grandi tesori che sono ben lontani dalla grande distribuzione organizzata, e che io personalmente amo perché mantengono intatto tutto il sapore del tempo che non ritorna. Quello della nostra infanzia, per chi come me è cresciuto in Puglia. O quello della vacanza indimenticata, per i tanti amanti della nostra regione che ci seguono da ogni dove.

Insomma, La Terra di Puglia offre davvero prodotti unici?

Certamente. Mi sono occupato personalmente di reperire e contattare i fornitori locali che ancora oggi operano nel pieno rispetto delle metodiche di lavoro e dei sapori della tradizione. Quei sapori che la grande produzione alimentare oggi “scimmiotta” mettendo sul mercato prodotti a basso costo ma qualitativamente ben lontani da quelli originali. E che io propongo nella loro versione più genuina.

Marco, può farci qualche esempio concreto di prodotti che possiamo acquistare sullo shop?

Oggi sulle pagine dello shop è possibile acquistare tantissimi prodotti originali pugliesi, tra cui frise, pucce, sottoli, sughi pronti, formaggi freschi e stagionati, capocollo di Martina Franca DOP, fragranti focacce pugliesi, pane di Altamura DOP, ma anche manufatti in ceramica pugliese realizzati interamente a mano (come il pumo pugliese o palloncini in ceramica), le suggestive luminarie salentine, olio extravergine d’oliva, vino pugliese pluripremiato e molto altro.

Insomma, davvero tutta l’emozione è racchiusa in un pacco?

Assolutamente si. I nostri box peraltro sono perfetti sia per un acquisto personale che per la regalistica aziendale sia, in virtù della loro presentazione elegante e particolarmente curata, anche per un regalo da offrire ad altri. Non a caso non sono poche le aziende pugliesi sparse in tutto il mondo che ci hanno scelto per offrire un dono ai loro clienti, fornitori o dipendenti.

Progetti per il futuro?

Nonostante LaTerraDiPuglia sia un progetto che prende le mosse dall’amore per la mia regione e per un prodotto di nicchia che altrove è praticamente impossibile reperire, non ho mai smesso di guardare lontano. L’obiettivo è quello di replicare il successo italiano dello shop anche ben oltre i confini della nostra nazione. Le vendite all’estero segnano già numeri incoraggianti e sì, la voglia di guardare ancora più lontano c’è, per questo sono entrati a far parte della squadra due progetti nel settore del food: myitalian.recipes e ricettepercucinare.com, due progetti importanti nel settore del food nazionale ed Europeo.

Nel ringraziare Marco Gianfreda, fondatore di La Terra Di Puglia, ricordiamo che potete raggiungere lo shop all’indirizzo shop.laterradipuglia.it.