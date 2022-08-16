Letta capolista in Lombardia e Veneto, Cottarelli candidato al Senato in Lombardia. Fra le candidature alle elezioni politiche del 25 settembre con il simbolo del partito democratico. La composizione dell’elenco di candidati è stata complicatissima tanto che la riunione convocata per le 11, ieri, è iniziata alle 23. La soluzione del rebus nella notte. Riguardo alla Puglia qualche spazio è stato riservato ai civici: sarà capolista in un collegio plurinominale, ad esempio, Claudio Stefanazzi attualmente capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Stando ad indiscrezioni, i capiliste per il proporzionale: Piemontese-Lacarra-Pagano-Stefanazzi (Camera); Boccia-Capone (Senato). Da verificare le candidature nei collegi uninominali che peraltro sono di coalizione e dunque si tiene conto delle indicazioni degli alleati. Ad esempio nelle ultime ore torna ad ipotizzarsi una candidatura di Franco Ancona, ex sindaco di Martina Franca tra le personalità indicate da Sinistra italiana-Verdi, nel collegio uninominale Altamura per la Camera (di cui appunto Martina Franca fa parte).

Oggi dalle 10 alle 22 il voto online fra gli iscritti al movimento 5 stelle per scegliere i candidati alle elezioni politiche, compresi candidati pugliesi ovviamente. Ieri il leader del movimento, Giuseppe Conte, ha diffuso i nomi dei 18 capiliste fra cui i pugliesi Mario Turco ed Antonio Colucci.