Foggia: migranti in bici presi a sassate

Braccianti extracomunitari in basilica di San Nicola. Occupata per denunciare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori migranti in Puglia. Consegnata all’arcivescovo di Bari una lettera con cui si chiede un sostegno presso le istituzioni.

A Foggia, braccianti in bici, intenti ad andare al lavoro nei campi. Lavoratori presi a sassate.

(foto home page: fonte tgnorba)