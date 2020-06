Pro Estate 2020 | La Pro Loco Cisternino in Valle d’Itria mette in rete i ristoratori di Cisternino attraverso un’app e lancia i “PicNic con un Click”

Cisternino (BR), 15 giugno 2020 – È stato siglato ieri, presso la Casa del Gusto, l’accordo tra 15 ristoratori cistranesi, grazie al coordinamento della Pro Loco Cisternino in Valle d’Itria, che li vedrà coinvolti nel progetto “PicNic con un Click”, in partenza a luglio 2020.

L’idea è nata con l’intento di coniugare l’esigenza di un rilancio del territorio, in vista dell’estate 2020, e la responsabilità di attenersi alle norme imposte dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

“Siamo molto contenti che la proposta sia stata accolta con entusiasmo e della sintonia trovata con gli esercenti, soci e non, perché essere uniti in un momento difficile rappresenta già una piccola vittoria.” ha dichiarato Marco Giovanni Sicilia, presidente della Pro Loco Cisternino, e poi ha aggiunto “Il turismo esperienziale e la riscoperta dei nostri luoghi sono sicuramente una risposta per attirare visitatori sia locali che non. Purtroppo, quest’anno bisognerà fare i conti con un calo delle presenze internazionali, per cui proponendo delle “piccole avventure” in sicurezza, in un periodo in cui i grandi assembramenti sono vietati, siamo fiduciosi che sarà una maniera per rendere appetibile Cisternino e la Valle d’Itria.”

Infatti, la parola chiave di “PicNic con un Click” è proprio “Esperienza”, che sarà il tasto dal quale su DeliveryUp, app scaricabile gratuitamente su Google Play o App Store, si potranno visualizzare e prenotare le attività ed i menù proposti dai ristoratori aderenti, che attualmente sono: Il Capriccio, Osteria Bell’Italia, Le Capase, Chirico Bistrot, Cremeria History, Le bontà del fornetto, Oltremura, Fuoco Vivo, Trattoria Bère Vecchie, Al Vecchio Fornello, Taverna della Torre, Lo Smeraldo, Il Cucco, 20mq e Coleen – Relax in Puglia. Il partner che, invece, si occuperà delle consegne è il Gruppo Laera.

La Casa del Gusto ha sede presso in via Castello n. 22 a Cisternino (BR), contenitore di eventi e infopoint turistico aperto anche nei weekend.

Per maggiori info > +39 391 438 7131