Sabato a Bari è stata presentata l’iniziativa di Sud al centro per le prossime amministrative. I centristi della coalizione guidata in ambito regionale da Michele Emiliano guardano in particolare con molta attenzione l’avvicinarsi delle elezioni a Bitonto, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Alberobello e gli altri centri del barese chiamati al voto.

La competizione più importante, in primavera, nella regione si terrà a Taranto dove il centrodestra non ha ancora individuato il candidato sindaco mentre il sindaco uscente Rinaldo Melucci punta alla rielezione e mette insieme diverse liste nella coalizione Ecosistema 2022 che, con il centrosinistra, verosimilmente vedrà schierato anche il movimento 5 stelle.

Movimento che è già ufficialmente nel fronte progressista di Martina Franca con Pd, Con e Visione Comune. La prossima finesettimana dovrebbe anche essere quella di valutare le ipotesi di candidature alla carica di sindaco mentre il centrodestra, a sua volta, non ha ancora fatto emergere una candidatura.

Canosa di Puglia: “Un sindaco per bene” si porta avanti con il lavoro ed annuncia il capolista Claudio Lorusso al fianco del candidato sindaco Vittorio Fata.

Al link di seguito l’elenco dei cinquanta Comuni pugliesi interessati dalle elezioni amministrative 2022:

