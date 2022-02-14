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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Elezioni comunali, in Puglia finesettimana di incontri per formare le coalizioni Taranto, per Melucci c'è Ecosistema 2022. Nel barese la presentazione di Sud al centro, a Martina Franca centrosinistra con M5S. Canosa di Puglia: annunciato capolista

14 Febbraio 2022
amministrative elezioni

Sabato a Bari è stata presentata l’iniziativa di Sud al centro per le prossime amministrative. I centristi della coalizione guidata in ambito regionale da Michele Emiliano guardano in particolare con molta attenzione l’avvicinarsi delle elezioni a Bitonto, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Alberobello e gli altri centri del barese chiamati al voto.

La competizione più importante, in primavera, nella regione si terrà a Taranto dove il centrodestra non ha ancora individuato il candidato sindaco mentre il sindaco uscente Rinaldo Melucci punta alla rielezione e mette insieme diverse liste nella coalizione Ecosistema 2022 che, con il centrosinistra, verosimilmente vedrà schierato anche il movimento 5 stelle.

Movimento che è già ufficialmente nel fronte progressista di Martina Franca con Pd, Con e Visione Comune. La prossima finesettimana dovrebbe anche essere quella di valutare le ipotesi di candidature alla carica di sindaco mentre il centrodestra, a sua volta, non ha ancora fatto emergere una candidatura.

Canosa di Puglia: “Un sindaco per bene” si porta avanti con il lavoro ed annuncia il capolista Claudio Lorusso al fianco del candidato sindaco Vittorio Fata.

Al link di seguito l’elenco dei cinquanta Comuni pugliesi interessati dalle elezioni amministrative 2022:

Elezioni amministrative 2022 in 50 Comuni della Puglia ELENCO Barletta e Taranto capoluoghi di provincia, Bitonto e Martina Franca tra i più importanti centri in cui si eleggeranno i nuovi sindaci

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