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|Provincia
|Comuni al voto in Puglia
|Città
metr. BA
11 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Alberobello (10.924)
|Michele Maria Longo
|L.C.: Alberobello Futura
|Bitonto (56.258)
|Michele Abbaticchio
|Riformisti Cattolici Popolari, L.C.: la Puglia in Più, L.C.: Città Democratica, L.C.: Progetto Comune Viviamo la Città, L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Tra la Gente, L.C.: Bitonto Solidale, Italia dei Valori, L.C.: Direzione Bitonto, L.C.: 70032 Città in Movimento
|Cassano delle Murge (14.270)
|Maria Pia Di Medio
|L.C.: X Te
|Castellana Grotte (19.340)
|Francesco De Ruvo
|L.C.: Uniti SI Vince, L.C.: Fratelli X Castellana, L.C.: Laboratorio Comune, L.C.: D Democratici, L.C.: Amici Castellanesi, L.C.: Castellana Civica, L.C.: Progetto per Castellana, L.C.: Insieme Cambiamo Castellana
|Giovinazzo (20.433)
|Tommaso Depalma
|L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Progettiamo il Domani, L.C.: Next Giovinazzo, L.C.: Sud al Centro, L.C.: Bene Comune, L.C.: Forza Giovinazzo, L.C.: Terre di Giovinazzo, L.C.: Città del Sole
|Gravina in Puglia (+) (43.614)
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|Molfetta (60.433)
|Tommaso Minervini
|L.C.: Officine Molfetta, L.C.: SI Può Fare, L.C.: Molfetta per la Puglia, L.C.: Molfetta Futura, L.C.: Progetto Molfetta, Partito Democratico, L.C.: Insieme per la Città, L.C.: la Molfetta in Più
|Polignano a Mare (17.567)
|Domenico Vitto
|Verdi Ecologisti e Reti Liste Civiche, L.C.: Vitto per Polignano, E Emiliano, Sinistra: Per Polignano, L.C.: Id Iniziativa Democratica, Partito Democratico
|Sammichele di Bari (6.715)
|Lorenzo Netti
|L.C.: Sammichele per Tutti
|Santeramo in Colle (26.770)
|Fabrizio Flavio Baldassarre
|Movimento 5 Stelle.it
|Terlizzi (26.986)
|Nicola Gemmato
|Forza Italia, L.C.: Ninni Gemmato Sindaco, L.C.: Terlizzi Popolare, Direzione Italia, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
|Prov. LE
16 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Aradeo (9.755)
|Luigi Arcuti
|L.C.: Aradeo Cambia
|Castrignano de’ Greci (4.070)
|Roberto Casaluci
|L.C.: Progetto Democratico
|Castro (2.473)
|Luigi Fersini
|L.C.: Amiamo Castro
|Galatina (27.214)
|Marcello Pasquale Amante
|L.C.: Idea Galatina, L.C.: Movimento per i Rioni, L.C.: Galatina in Movimento, L.C.: Nova Polis, L.C.: Andare Oltre
|Galatone (15.754)
|Flavio Filoni
|Partito Democratico, L.C.: #lameglio Gioventù, L.C.: Cambiamenti, L.C.: Galatone Protagonista, L.C.: Insieme per Galatone, Unione di Centro
|Guagnano (5.900)
|Claudio Maria Sorrento
|L.C. Insieme
|Leverano (14.069)
|Marcello Rolli
|L.C.: Scelta Popolare
|Matino (11.704)
|Giorgio Salvatore Toma
|L.C.: Amiamo Matino
|Melendugno (9.646)
|Marco Marcello Niceta Poti’
|L.C.: Insieme Possiamo
|Ortelle (2.359)
|Francesco Massimiliano Rausa
|L.C.: Continuità Tradizione Futuro
|Otranto (5.622)
|Pierpaolo Cariddi
|L.C.: Otranto non SI Ferma
|Ruffano (9.854)
|Antonio Rocco Cavallo
|L.C.: Direzione Comune
|Salice Salentino (8.642)
|Antonio Rosato
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|San Cassiano (2.105)
|Gabriele Petracca
|L.C.: Insieme per San Cassiano
|San Cesario di Lecce (+) (8.297)
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|Scorrano (**) (6.975)
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|Prov. TA
7 comuni
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|Comune (popolazione legale)
|Sindaco uscente
|Coalizione
|Castellaneta (17.125)
|Giovanni Gugliotti
|L.C.: Idea per Castellaneta, Centristi, L.C.: Alleanza per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Anch’Io, L.C.: Cittadini per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Popolare, L.C.: Castellaneta Democratica, L.C.: Direzione Castellaneta
|Leporano (*) (7.802)
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|Martina Franca (49.009)
|Francesco Ancona
|Partito Democratico, L.C.: Martina Visione Comune, L.C.: SI Amo Martina
|Mottola (16.241)
|Giovanni Piero Barulli
|Movimento 5 Stelle.it
|Palagiano (16.052)
|Domenico Pio Lasigna
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|Sava (16.501)
|Dario Iaia
|L.C.: Libertà e Partecipazione, Direzione Italia, L.C.: Gruppo Politico Autonomo, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, L.C.: Progetto Comune, L.C.: Impegno Civico
|TARANTO (+) (200.154)
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|(*)
|Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
|(+)
|Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale.
|(**)
|Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.