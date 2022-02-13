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Elezioni amministrative 2022 in 50 Comuni della Puglia ELENCO Barletta e Taranto capoluoghi di provincia, Bitonto e Martina Franca tra i più importanti centri in cui si eleggeranno i nuovi sindaci

13 Febbraio 2022
amministrative elezioni

Da Tuttitalia:

Le Elezioni Comunali 2022 si terranno in primavera a data da destinarsi in 50 comuni della regione Puglia.

Si voterà in diciotto comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

  • comuni al voto: 50 su 257 comuni pugliesi (19,5%)
  • comuni >15.000 ab: 18 su 50 (36,0%)
  • comuni ≤15.000 ab: 32 su 50 (64,0%)
  • capoluoghi di provincia: 2
Provincia Comuni al voto in Puglia

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
– in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia
– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011
Città
metr. BA

11 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Alberobello (10.924) Michele Maria Longo L.C.: Alberobello Futura
Bitonto (56.258) Michele Abbaticchio Riformisti Cattolici Popolari, L.C.: la Puglia in Più, L.C.: Città Democratica, L.C.: Progetto Comune Viviamo la Città, L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Tra la Gente, L.C.: Bitonto Solidale, Italia dei Valori, L.C.: Direzione Bitonto, L.C.: 70032 Città in Movimento
Cassano delle Murge (14.270) Maria Pia Di Medio L.C.: X Te
Castellana Grotte (19.340) Francesco De Ruvo L.C.: Uniti SI Vince, L.C.: Fratelli X Castellana, L.C.: Laboratorio Comune, L.C.: D Democratici, L.C.: Amici Castellanesi, L.C.: Castellana Civica, L.C.: Progetto per Castellana, L.C.: Insieme Cambiamo Castellana
Giovinazzo (20.433) Tommaso Depalma L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Progettiamo il Domani, L.C.: Next Giovinazzo, L.C.: Sud al Centro, L.C.: Bene Comune, L.C.: Forza Giovinazzo, L.C.: Terre di Giovinazzo, L.C.: Città del Sole
Gravina in Puglia (+) (43.614)
Molfetta (60.433) Tommaso Minervini L.C.: Officine Molfetta, L.C.: SI Può Fare, L.C.: Molfetta per la Puglia, L.C.: Molfetta Futura, L.C.: Progetto Molfetta, Partito Democratico, L.C.: Insieme per la Città, L.C.: la Molfetta in Più
Polignano a Mare (17.567) Domenico Vitto Verdi Ecologisti e Reti Liste Civiche, L.C.: Vitto per Polignano, E Emiliano, Sinistra: Per Polignano, L.C.: Id Iniziativa Democratica, Partito Democratico
Sammichele di Bari (6.715) Lorenzo Netti L.C.: Sammichele per Tutti
Santeramo in Colle (26.770) Fabrizio Flavio Baldassarre Movimento 5 Stelle.it
Terlizzi (26.986) Nicola Gemmato Forza Italia, L.C.: Ninni Gemmato Sindaco, L.C.: Terlizzi Popolare, Direzione Italia, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
Prov. BT

3 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
BARLETTA (*) (94.239)
Canosa di Puglia (30.422) Roberto Morra Movimento 5 Stelle.it
San Ferdinando di Puglia (+) (13.916)
Prov. BR

1 comune
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
San Michele Salentino (6.371) Giovanni Allegrini L.C.: Cambiamo San Michele
Prov. FG

12 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Carpino (4.305) Rocco Di Brina L.C.: Sì Noi Possiamo
Castelluccio dei Sauri (2.119) Antonio Del Priore
Chieuti (1.772) Diego Iacono L.C.: Chieuti Libera
Ischitella (4.316) Carlo Guerra L.C.: il Futuro Nelle Tue Mani
Isole Tremiti (455) Antonio Fentini L.C.: Un Giorno Nuovo
Monte Sant’Angelo (13.098) Pierpaolo D’Arienzo
Motta Montecorvino (768) Domenico Iavagnilio L.C.: Motta Nel Cuore
Orsara di Puglia (2.914) Tommaso Lecce L.C.: Coltiviamo il Futuro
Rignano Garganico (2.200) Luigi Di Fiore L.C.: Rignano Che Vorrei
Rodi Garganico (3.663) Carmine D’Anelli L.C.: d’Anelli Sindaco
Roseto Valfortore (1.149) Lucilla Parisi L.C.: Uniti per Cambiare
Stornara (5.306) Rocco Calamita L.C.: Stornara Smart
Prov. LE

16 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Aradeo (9.755) Luigi Arcuti L.C.: Aradeo Cambia
Castrignano de’ Greci (4.070) Roberto Casaluci L.C.: Progetto Democratico
Castro (2.473) Luigi Fersini L.C.: Amiamo Castro
Galatina (27.214) Marcello Pasquale Amante L.C.: Idea Galatina, L.C.: Movimento per i Rioni, L.C.: Galatina in Movimento, L.C.: Nova Polis, L.C.: Andare Oltre
Galatone (15.754) Flavio Filoni Partito Democratico, L.C.: #lameglio Gioventù, L.C.: Cambiamenti, L.C.: Galatone Protagonista, L.C.: Insieme per Galatone, Unione di Centro
Guagnano (5.900) Claudio Maria Sorrento L.C. Insieme
Leverano (14.069) Marcello Rolli L.C.: Scelta Popolare
Matino (11.704) Giorgio Salvatore Toma L.C.: Amiamo Matino
Melendugno (9.646) Marco Marcello Niceta Poti’ L.C.: Insieme Possiamo
Ortelle (2.359) Francesco Massimiliano Rausa L.C.: Continuità Tradizione Futuro
Otranto (5.622) Pierpaolo Cariddi L.C.: Otranto non SI Ferma
Ruffano (9.854) Antonio Rocco Cavallo L.C.: Direzione Comune
Salice Salentino (8.642) Antonio Rosato
San Cassiano (2.105) Gabriele Petracca L.C.: Insieme per San Cassiano
San Cesario di Lecce (+) (8.297)
Scorrano (**) (6.975)
Prov. TA

7 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Castellaneta (17.125) Giovanni Gugliotti L.C.: Idea per Castellaneta, Centristi, L.C.: Alleanza per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Anch’Io, L.C.: Cittadini per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Popolare, L.C.: Castellaneta Democratica, L.C.: Direzione Castellaneta
Leporano (*) (7.802)
Martina Franca (49.009) Francesco Ancona Partito Democratico, L.C.: Martina Visione Comune, L.C.: SI Amo Martina
Mottola (16.241) Giovanni Piero Barulli Movimento 5 Stelle.it
Palagiano (16.052) Domenico Pio Lasigna
Sava (16.501) Dario Iaia L.C.: Libertà e Partecipazione, Direzione Italia, L.C.: Gruppo Politico Autonomo, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, L.C.: Progetto Comune, L.C.: Impegno Civico
TARANTO (+) (200.154)
(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(+) Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

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