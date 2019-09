Nominati i 42 fra sottosegretari e viceministri. La pattuglia dei pugliesi è composta da Ivan Scalfarotto, da Giuseppe L’Abbate di Castellana Grotte e da Mario Turco. In particolare il tarantino esponente M5S è sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Lunedì giuramento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri:

Il Consiglio dei Ministri ha nominato quarantadue Sottosegretari, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente. Dei nuovi Sottosegretari, dieci assumeranno le funzioni di Viceministro, con deleghe che saranno successivamente loro attribuite a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Di seguito la lista dei Sottosegretari oggi nominati.

Presidenza del Consiglio

Mario Turco – programmazione economica e investimenti

Andrea Martella – editoria

Gianluca Castaldi – rapporti con il Parlamento

Simona Flavia Malpezzi – rapporti con il Parlamento

Laura Agea – affari europei

Esteri e cooperazione internazionale

Emanuela Claudia Del Re – viceministro

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Ricardo Antonio Merlo

Ivan Scalfarotto

Interno

Vito Claudio Crimi – viceministro

Matteo Mauri – viceministro

Carlo Sibilia

Achille Variati

Giustizia

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

Difesa

Giulio Calvisi

Angelo Tofalo

Economia

Laura Castelli – viceministro

Antonio Misiani – viceministro

Pier Paolo Baretta

Maria Cecilia Guerra

Alessio Mattia Villarosa

Sviluppo economico

Stefano Buffagni – viceministro

Mirella Liuzzi

Gian Paolo Manzella

Alessia Morani

Alessandra Todde

Politiche agricole alimentari e forestali

Giuseppe L’Abbate

Ambiente e tutela del territorio e del mare

Roberto Morassut

Infrastrutture e trasporti

Giancarlo Cancelleri – viceministro

Salvatore Margiotta

Roberto Traversi

Lavoro e politiche sociali

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi

Istruzione, università e ricerca

Anna Ascani – viceministro

Lucia Azzolina

Giuseppe De Cristofaro

Beni e attività culturali e turismo

Lorenza Bonaccorsi

Anna Laura Orrico

Salute

Pierpaolo Sileri – viceministro

Sandra Zampa

Di seguito un comunicato diffuso da Gianni Liviano, consigliere regionale della Puglia:

Con la nomina del tarantino Mario Turco a sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e investimenti la città di Taranto avrà ancora più rilevanza, di quanta ne ha avuta fino ad oggi, nell’agenda di governo”.

Commenta così il consigliere regionale Gianni Liviano la nomina a sottosegretario ricevuta questa mattina nel corso della riunione del Consiglio dei ministri dall’esponente ionico del M5S.

“Si tratta – aggiunge Liviano – di una delega pesante e di una grande opportunità per la nostra comunità. L’auspicio è che il ruolo del sen. Turco venga valorizzato al meglio e che apra al dialogo con i vari attori del territorio. Taranto e la sua provincia vivono un momento congiunturale certamente non favorevole ma la delega alla Programmazione economica e investimenti vuol dire far ripartire con più slancio la partita dei finanziamenti Cipe in attesa di essere ancora investiti e spesi nonché di restituire ossigeno al contratto istituzionale di sviluppo. Al sottosegretario Turco, oltre alle congratulazioni per il prestigioso incarico, rivolgo l’invito ad una stretta collaborazione che travalichi le appartenenze politiche e partitiche”.