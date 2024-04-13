Di seguito il comunicato:

“Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, è la nuova campagna 2024 della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia partita il 10 aprile in occasione della Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e che si concluderà il 22 aprile, in coincidenza con la Giornata Mondiale della Terra.

Sono 130 le iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale di diretto intervento ambientale – monitoraggi degli ecosistemi costieri, subacquei e terrestri – e di sensibilizzazione e impegno civico. E la città di Bari, insieme ad altri comuni della Regione Puglia, ha aderito anche quest’anno alla Settimana Verde con grande entusiasmo. Sono 9 le iniziative previste in Puglia durante tutta la settimana. Una fra tutti, la pulizia della spiaggia di Punta Perotti che vedrà gli Ambasciatori del Mare sabato 13 aprile dalle ore 10 impegnati con i ragazzi dell’ I.P.M. “N. Fornelli” in una giornata di impegno civico. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione LORADARIA, con il patrocinio del Comune di Bari, Assessorato alla Qualità della Vita, della Guardia Costiera – Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica e con il supporto tecnico di AMIU S.p.A.

La Settimana Verde celebra la Natura e l’impegno in favore del rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio ed è patrocinata dal MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dalla Guardia Costiera, dalla Lega Navale, dalla FIV, Federazione Italiana Vela e quest’anno è stata resa possibile anche dal contributo di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Testimonial della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia è il maestro Beppe Vessicchio, da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e amico di AMI. Si tratta di una manifestazione che parte dal basso, un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della tutela del territorio.

“La goccia è l’azione, anche piccola, che ognuno di noi può fare in difesa del Pianeta – dichiara Ivana Puleo, delegata di AMI Bari – Ogni singola goccia rappresenta il nostro impegno civico, concreto e quotidiano nel rispetto del territorio”.

“Nel 2023 la nostra Settimana per l’ambiente ha coinvolto fattivamente centinaia di scuole e oltre 65.000 cittadini in azioni concrete in favore del nostro Pianeta – dichiara Alessandro Botti, Presidente Nazionale di Ambiente Mare Italia – AMI ETS. “La Settimana Verde è sempre di più una Festa nazionale dell’ambiente e la partecipazione della gente che stiamo registrando in questi giorni ne è la dimostrazione. La cospicua adesione della società civile all’edizione 2024 della Settimana Verde attesta ancora una volta il forte desiderio degli italiani di rimboccarsi le maniche e di compiere azioni concrete in favore della tutela della nostra bella Italia. Un grazie va anche a tutte le realtà associative territoriali che stanno collaborando con noi e alla FIDAPA BPW Italy che anche quest’anno celebra l’ambiente con AMI”.

L’impegno di Ambiente Mare Italia lungo le coste e i fondali marini

La Settimana Verde sarà l’occasione per sensibilizzare l’impegno del singolo ed accendere i riflettori sui comportamenti erronei o illegittimi e il fenomeno dell’abbandono di plastica e rifiuti. Nel 2023 Ambiente Mare Italia ha raccolto 53 tonnellate di rifiuti nei nostri mari, lungo le coste del nostro paese e nei parchi cittadini, un dato che testimonia il grave rischio per la flora e fauna marina. Nella sola Settimana Verde 2023 AMI ha monitorato 1000 km di coste, verificando la presenza di inquinanti spiaggiati su una superficie di 240mila metri quadri, monitorato oltre 120mila mq di fondali marini, pari a 18 campi di calcio, rimosso dall’ambiente circa 250 quintali di rifiuti. In questa azione ha potuto rilevare come il 72% dei rifiuti sia composto da materiale plastico, il 10% da cartone e carta, il 6% da vetro, il 5% da materiale edilizio il 3% da alluminio, il 3% dal legno e l’1% da gomma.

Ognuno di noi può fare la sua parte per difendere e salvaguardare i nostri habitat, in viaggio così come a casa.

Chi siamo

Ambiente Mare Italia – AMI ETS è un Ente del Terzo Settore nato dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.