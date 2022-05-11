Di seguito un comunicato diffuso da Usb:



Prendiamo atto che l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina nega per la seconda volta l’incontro alle Lavoratrici dell’ASP ed a USB, trincerandosi ora dietro presunte scelte di “concertazione politica” non pertinenti alla vertenza in questione, ora dietro la mancanza di pubblicazione ufficiale del V Piano Regionale Sociale per il triennio 2022/2024. Ma la stabilizzazione delle Assistenti Sociali, dipendenti ASP di Galatina dal 2006, che chiedono la trasformazione in full-time del proprio rapporto di lavoro, è specificatamente prevista dal “potenziamento dei Servizi Sociali”, ex art.1 Legge n.178/2020 (legge finanziaria 2021). Maggiori bisogni dei cittadini possono essere soddisfatti solo da un ampliamento del Servizio Professionale, come del resto previsto dalle risorse finanziarie strutturali destinate a tale scopo. Ma l’Ambito sembra fare orecchio da mercante! Per questi motivi, abbiamo proclamato un SIT-IN di protesta per il giorno 13/05/2022 dalle ore 10,30 -che si terrà presso il Comune capofila di Galatina- ed al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare! Durante la manifestazione, chiederemo un incontro al Presidente dell’ATS di Galatina, al Presidente dell’Istituto Immacolata ASP, ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito, perché siano immediatamente trasformati in full-time dei contratti di lavoro delle Assistenti Sociali.

(foto: repertorio)