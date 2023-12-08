Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

Tra i tanti servizi online attivati dall’amministrazione Melucci, spicca negli ultimi giorni la procedura per richiedere alla Polizia Locale il “C.U.D.E. – Contrassegno Unificato Disabili Europeo”.

Procedendo con la costante dematerializzazione dei processi amministrativi, il servizio Innovazione dell’ente ha introdotto questo nuovo strumento che incontra le esigenze di una particolare categoria di cittadini. Grazie alla procedura guidata (attivabile all’indirizzo https://bit.ly/3TgJj5E) gli aventi diritto potranno effettuare la richiesta in remoto, senza doversi recare negli uffici preposti o dover sostenere lunghe file.

«Si tratta di un segno di attenzione concreta per i nostri concittadini più fragili – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – oltre che della conferma di quanto la nostra amministrazione stia investendo nella digitalizzazione. Recentemente questa prospettiva è stata certificata anche da un’autorevole classifica, ICityRank, che ci ha messo tra le uniche 41 città capoluogo italiane capaci di ottenere un punteggio superiore ai 2/3 del ranking totale. Sul nostro sito istituzionale, nella sezione “Servizi Online”, è possibile scoprire tutti i vantaggi che questo processo sta comportando e che nel medio termine riguarderà tutte le prestazioni fornite dal Comune».

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Vico del Gargano:

In seguito al finanziamento di 40mila euro, che la Regione Puglia ha messo a disposizione in qualità di soggetto attuatore della Misura 1.7.2 (missione 1, componente 1, asse 1) “Rete di servizi di facilitazione digitale” del PNRR, nei comuni dell’Ambito di Vico del Gargano sono stati attivati i “Punti di Facilitazione Digitale” destinati a supportare i cittadini con basse o nulle competenze digitali. Il progetto avrà una durata di 24 mesi. L’obiettivo dell’intervento è favorire il processo di crescita digitale attraverso un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dei servizi on line semplificando il rapporto con la Pubblica amministrazione e promuovendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti. I destinatari del progetto sono i cittadini di tutte le età. “Si tratta di un servizio molto importante”, dichiara l’assessore Porzia Pinto, “siamo felici che sia stato attivato, poiché potrà fornire un aiuto concreto a molte persone, aiutandole al contempo a imparare il modo in cui possono essere utilizzati i servizi digitali”. “Facilitare l’accesso ai servizi digitali”, aggiunge Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, “significa rendere concreto e fruibile il diritto di tutti i cittadini ad avere risposte dalla pubblica amministrazione”.

COSA È UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE? È un luogo fisico, nel quale i cittadini potranno essere supportati dai facilitatori digitali nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali. Il facilitatore digitale supporta lo sviluppo di competenze digitali di base nella cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi ed individuando le esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto e orientamento: formazione e assistenza personalizzata individuale, su prenotazione o a sportello per attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online, come la creazione di un’identità digitale (SPID), servizi anagrafici e stato civile tramite ANPR (es. richiedere certificati), prenotazione appuntamento carta identità elettronica (CIE), fascicolo sanitario elettronico e prenotazione di visite mediche, iscrizione a un istituto scolastico oppure a un corso online, operazioni attraverso il sistema di pagamenti elettronici (pagoPA); formazione in gruppi, sia in presenza sia tramite canali online, per accedere a formazione su misura per le diverse esigenze. I corsi possono includere applicazioni pratiche, esercitazioni, risoluzione di problemi pratici e approfondimenti su temi specifici. E, ancora, formazione online per i cittadini interessati ad apprendere e sviluppare competenze digitali in modo indipendente, quando e dove lo desiderano.

DOVE SI TROVANO? Le sedi dei Punti di Facilitazione Digitale sono localizzate come di seguito indicato: a Vico del Gargano, il Punto di Facilitazione è ubicato nella Biblioteca Civica Del Viscio, in via Sbrasile n. 9/11, il giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni e richieste appuntamenti: inviare una mail a pfd.montagnadelsole@gmail.com oppure chiamare lo 0884 994666. A Carpino, il Punto di Facilitazione è ubicato presso il Comune, in via Mazzini, ed è attivo il lunedì dalle 9 alle 13 (per info, richieste e appuntamenti inviare una mail a pfd.montagnadelsole@gmail.com oppure chiamare 0884.900848). A Ischitella, il PFD si trova presso il Comune, in via 8 Settembre n.18 e vi si può accadere il venerdì dalle 9 alle 13 (per per info, richieste e appuntamenti inviare una mail a pfd.montagnadelsole@gmail.com oppure chiamare 0884.918411). A Cagnano Varano, il PFD si trova presso il Comune, in via Aldo Moro 1 ed è accessibile il mercoledì dalle 8.30 alle 12 a sportello e dalle 12 alle 14.30 in modalità telematica (info e prenotazioni pfd.montagnadelsole@gmail.com oppure chiamare numero 0884.88524). A Rodi Garganico in Comune, via Papa Giovanni XXIII n.1, il martedì dalle 9 alle 13 (per info e richieste appuntamenti pfd.montagnadelsole@gmail.com oppure chiamare numero 0884.919480).