I medici di famiglia pugliesi sono pronti ad una protesta. Lamentano disattenzioni dalla politica e dunque vanno verso la simbolica di manifestazione di spegnere le luci dei loro studi medici.

La Fimmg, federazione medici di medicina generale, ha preannunciato nell’assemblea di Bari tenutasi ieri l’iniziativa con lo slogan “non spegniamo la medicina generale”.

Donato Monopoli, segretario regionale dell’organizzazione, ha parlato fra l’altro di un lavoro dequalificato e decuplicato per carichi. L’accordo integrativo regionale del 2007 è sostanzialmente vanificato mentre va attuato in maniera compiuta. Quella della medicina generale, secondo i responsabili dell’organizzazione, è da considerarsi un’emergenza.