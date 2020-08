Di Francesco Santoro:

Una fabbrica pubblica, la prima nel Belpaese, per la produzione dei dispositivi di protezione individuale, delle mascherine chirurgiche, delle Ffp2 e delle Ffp3 con valvola. L’idea è della Regione Puglia, che nel capannone dell’ex Ciapi di Bari in via Corigliano, ha messo in piedi uno stabilimento in grado di produrre in anno fino a 30 milioni di mascherine chirurgiche, 15 milioni di Ffp2 e 15 milioni di Ffp3. Tre linee di produzione; stazioni di taglio e cucito e 26 postazioni per l’assemblaggio dei pezzi. E ancora, macchinari per i camici e per la sanificazione. L’investimento complessivo è di 1,2 milioni di euro.