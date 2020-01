Situazione in Puglia: allerta arancione per valle d'Itria, Salento e tarantino. Bloccati i collegamenti con le isole Tremiti

Circumvallazione di Martina Franca. Il braccio del palo della luce è caduto in strada da considerevole altezza e i rischi sono stati notevoli per le auto parcheggiate. Il fatto poi che nessuna persona si trovasse lì in quel momento dà la misura di quanto sia andata bene.

Il vento sta tormentando la Puglia in queste ore. Dal barese in giù è allerta arancione e la fascia adriatica fa i conti con le condizioni meteomaribe pessine, tanto da essere bloccati i collegamenti con le isole Tremiti.

