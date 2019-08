Marina di Chieuti: incidente, morta 26enne di Torremaggiore

Per cause e dinamica da dettagliare, la Volkswagen Golf è uscita di strada. Nell’incidente avvenuto alle tre e mezza circa, è morta la 26enne Irma Fiorentino originaria di Torremaggiore. Il sinistro, verificayosi in territorio di Marina di Chieuti della statale 16, ha causato anche il ferimento del conducente della vettura, 26enne ricoverato agli Ospedali riuniti di Foggia.

Fine settimana con tre morti in altrettanti incidenti stradali nel giro di dieci ore in Puglia. Vittime anche un motociclista 33enne tarantino e un’automobilista 36enne di Monopoli. Tra i vari feriti anche la figlia di quattro anni della donna.