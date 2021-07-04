Nella notte è giunta a Martina Franca l’urna con le ceneri di Gianvito Zizzi, morto nell’incidente stradale a Bangkok. Aveva 28 anni. Stamattina, presente il sindaco, l’urna è stata benedetta dall’arcivescovo di Taranto.

Domani alle 15,30 nella villa del Carmine, a Martina Franca, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto della comunità al giovane e brillantissimo manager della ristorazione internazionale.

Aveva iniziato praticamente da bambino, Gianvito Zizzi con il fratello Domenico. Nel ristorante dei portici, pieno centro storico della sua cittadina, Martina Franca. Poi la scuola, l’istituto alberghiero di Ceglie Messapica, in cui ha formato il suo vero e proprio talento. Poi, da dieci anni in qua, l’esperienza nazionale ed internazionale. Castellaneta, Ostuni, Portoferraio. Parigi, come chef de rang nell’Atelier di Joël Robuchon, lo chef del secolo come fu definito nel 1989.

Poi, dal 2014, Bangkok, sempre in un atelier di Joël Robuchon, come Maitre D’ and Operations Manager. Stella Michelin, sia in Francia che in Thailandia, e nella capitale asiatica il ruolo di responsabile amministrativo ma anche manager dello staff e con competenze anche in materia di lista dei vini, menu, marketing plan e promozione. Insomma, un manager a tutto tondo, di livello internazionale, con la stella Michelin che è una rarità per chi si occupa di sala. Ormai pronto per un ulteriore salto di qualità: un suo ristorante, con investimenti significativi da parte di imprenditori fra i più importanti dell’Asia al suo fianco.

Con la moglie, signora Ebru, molto impegnato anche nelle iniziative di solidarietà. Tutto ciò senza mai perdere i contatti ed il rispetto reciproco con i genitori, la madre signora Antonia ed il padre signor Francesco a Martina Franca ed il fratello, anche lui manager nella ristorazione, impegnato a Zurigo; con parenti ed amici, l’amico Francesco Mastrovito che è praticamente di famiglia in questi giorni drammatici.

Era riuscito a non perdere la modestia.

Si era sposato con una cerimonia in Thailandia alla quale i genitori ed i familiari avevano potuto assistere, causa pandemia, solo via video. Ma era pronto, con la moglie, ad una festa a Martina Franca il mese prossimo.

Infatti Gianvito Zizzi era in procinto di tornare, per un periodo di vacanza, in Puglia, anche per il compleanno della mamma a metà mese. Era pronto per tornare dove era iniziato tutto ciò che lo aveva portato ad essere un’eccellenza pugliese nel mondo, a 28 anni.

Poi, nove giorni fa, l’incidente. E qui, cioè al momento della ricerca di spiegazioni a tutto ciò, ci si ferma. Perché non ci sono spiegazioni, almeno qui.