Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’offerta pugliese di vacanze su due ruote è pronta a fare un altro passo in avanti. Quest’anno, infatti, per la prima volta, l’Assessorato Regionale al Turismo / Pugliapromozione, insieme ad ASSET, ANCI Puglia e agli operatori pugliesi del settore bike, parteciperà col proprio stand alla Fiera del Cicloturismo, che si terrà a Bologna dal 5 al 7 Aprile 2024.

Le attività in programma per la due giorni bolognese saranno illustrate nel corso della conferenza stampa che si svolgerà giovedì 4 aprile, ore 10.30 all’Arena del Dipartimento Turismo Regione Puglia (Fiera del Levante – Bari) .

Parteciperanno: Gianfranco Lopane (assessore al Turismo Regione Puglia), Aldo Patruno (direttore Dipartimento Turismo Cultura Regione Puglia), Luca Scandale (direttore generale Pugliapromozione), ing. Giuseppe Garofalo (responsabile area Mobilità ASSET), Michele Bisceglia (delegato Anci Puglia Mobilità e Sport) e i rappresentanti dei Comuni che parteciperanno in Fiera (Andria, Barletta, Bitonto, Castellana Grotte, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Giovinazzo, Massafra, Mattinata e Taranto).

L’iniziativa della Puglia in fiera a Bologna per il bike tourism mette in rete più stakeholders della filiera su due ruote e fa riferimento al turismo lento e sostenibile, partendo da un patrimonio pugliese di 2.200 km percorribili a piedi o in bici tra passaggi naturali, benessere all’aria aperta e scoperta delle aree interne, particolarmente nei mesi di aprile, maggio, la seconda metà di settembre e ottobre. Gli obiettivi sono aumentare la quota dei cicloturisti che scelgono il nostro territorio, promuoverne le bellezze in modo attivo e sostenibile, presentare pacchetti e servizi, ispirando i cicloturisti per le loro vacanze, intercettare anche un nuovo pubblico sempre più specializzato nel settore bike e aumentare l’esposizione del brand Puglia. A tal proposito, si segnala che ANCI Puglia ha promosso la rete di Comuni “Pedalare per viaggiare” e avviato un’azione di coordinamento tra le amministrazioni comunali aderenti, per sviluppare la mobilità dolce ed il cicloturismo su tutto il territorio regionale.