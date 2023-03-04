Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

Quasi 600 candidature per le offerte di lavoro provenienti dalle aziende del territorio. Si è svolto giovedì 2 marzo, il primo Recruiting Day “Il lavoro che c’è…” organizzato dal Centro per l’Impiego di Galatina e targato Arpal Puglia.

L’evento ha registrato la partecipazione di 330 utenti, la gran parte under40 e con titoli di studio quali laurea e diploma. Gli operatori del Centro per l’impiego di Galatina hanno raccolto ben 597 candidature alle 106 posizione aperte presso 50 imprese dell’area di Galatina, orientando e accompagnando con professionalità e passione gli utenti nella ricerca attiva del lavoro.

Alla giornata hanno preso parte anche otto imprese, che hanno interloquito direttamente con i candidati: dei 330 disoccupati partecipanti, 148 hanno sostenuto il colloquio di lavoro, dimostrando entusiasmo e gratificazione per le modalità di candidatura e selezione diretta. La ricerca si è concentrata nei settori metalmeccanico, commercio, turismo e ristorazione, amministrativo ed edilizia. Presente anche Gi Group per la selezione di diplomati in materie tecniche da inserire nell’Academy per manutentore meccanico finalizzata all’assunzione di tre lavoratori presso “Officine e Fonderie De Riccardis”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle imprese che hanno accolto l’invito a partecipare all’evento, ritenendo l’appuntamento utile ed efficace ad intercettare i profili da loro ricercati. «Stiamo consolidando una fitta rete di partenariato con gli attori territoriali e con la piena collaborazione delle amministrazioni comunali di riferimento – ha dichiarato Maurizio Luchena, referente del Centro per l’impiego di Galatina – cementando la fiducia nei servizi che i nostri uffici erogano tanto ai cittadini quanto alle imprese».

Il recruiting day “Il lavoro che c’è” rappresenta l’inizio di una serie di eventi che l’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, sotto la guida del dirigente Luigi Mazzei, sta organizzando in tutta la provincia di Lecce per facilitare l’incontro domanda-offerta di lavoro.