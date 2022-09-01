Di Anna Lodeserto:

Oggi nell’Arena del Dipartimento turismo, economia della cultura, valorizzazione territoriale della Regione Puglia (padiglione 107 – Fiera del Levante) presentazione della diciottesima dizione di Lectorinfabula.

Interverranno la presidentessa della Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889 – 1921)” Daniela Mazzucca, il direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione territoriale della Regione Puglia, Aldo Patruno, il direttore scientifico del festival e segretario generale della Fondazione Di Vagno, Filippo Giannuzzi.

“Il Giudizio Universale” è il titolo della diciottesima edizione del Festival Lectorinfabula, che si terrà a Conversano dal 19 al 24 settembre 2022.

Sono più di 150 gli incontri in programma, con nomi del panorama culturale nazionale ed internazionale: scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti che si confronteranno sul su temi del presente e sul futuro.

I temi saranno: geopolitica, cambiamenti climatici, energia, ambiente, diritti e disuguaglianze, giustizia, salute, istruzione, cultura e immaginari popolari.

Sei giorni intensi dove i dialoghi, le presentazioni in esclusiva si alterneranno a lezioni di storia e reading, laboratori ed approfondimenti, oltre al ricco programma di Lector Ragazzi.

Durante la settimana, avrà luogo la premiazione della terza edizione del concorso internazionale di satira “Libex”, con illustratori provenienti da tutto il mondo e “In forma di parola”, un progetto sulla poesia dedicato ai bambini delle scuole primarie, classificatosi al primo posto nella graduatoria nazionale del bando “Educare alla lettura” del Cepell.