Di seguito un comunicato diffuso da Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli:

sono stato ricevuto, insieme al Vice Sindaco Francesco Amico e al Vice Segretario rag. Francesco Muolo, dal Tenente Colonnello Osvaldo Regina presso il Centro Logistico Munizionamento e Armamento dell’Aeronautica Militare – Gruppo Rifornimenti Area Sud a Francavilla Fontana in Contrada Spadone.

L’Amministrazione Comunale è stata accolta in maniera straordinaria dal Tenente Colonnello Regina che ha spiegato funzioni e compiti del reparto militare tra i quali rientra la gestione logistica del materiale speciale di competenza nell’area sud Italia e relativa ricezione, immagazzinamento, custodia e distribuzione. Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di visitare i quasi due ettari di base militare, immersa negli straordinari ulivi di Puglia. L’occasione è stata proficua per stringere accordi di collaborazione tra l’amministrazione e il comando militare volti alla genesi di iniziative in campo sociale che vedranno la luce già nel prossimo periodo natalizio.