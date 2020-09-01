Scrive il sindaco di Sammichele di Bari:

TORNEREMO PIU’ FORTI DI PRIMA!

Abbiamo sofferto, abbiamo lottato e abbiamo superato uno dei momenti più difficili che la storia dell’umanità abbia mai affrontato. Con tenacia ci siamo guadagnati lo spazio per vivere una estate tranquilla in attesa di quello che ad ottobre e novembre chiamavano ondata di ritorno. I sammichelini sono stati cittadini modello e continuano ad esserlo. In questo periodo abbiamo continuato a lavorare in silenzio per tutelare al meglio i cittadini e le attività economiche del paese. Era a noi noto allo stesso tempo che era necessario che tutti gli italiani avrebbero dovuto comportarsi con attenzione e diligenza. Così non è stato. Molti hanno pensato, commettendo un grave errore, di trascorrere le vacanze in Nazioni in cui il Coronavirus era in fase espansiva. Il Governo è intervenuto chiudendo i locali da ballo e luoghi similari. A Sammichele, pur essendo un paese che ama il ballo, si è preferito non organizzare alcuna manifestazione di questo genere (balera). In pochi giorni i contagi in Puglia sono aumentati così come sono aumentati i ricoveri; pertanto è stato necessario aumentare l’attenzione e adottare con più determinazione misure per evitare i contagi. Le nostre priorità sono garantire la salute pubblica e la ripresa dell’attività scolastica in sicurezza. Nella nostra azione amministrativa abbiamo sempre messo al primo posto la Scuola perché luogo di crescita culturale e sociale delle future generazioni. Prova ne è l’attenzione continua agli edifici scolastici attraverso vari interventi tuttora in corso per garantire sicurezza e confort. A differenza di altre amministrazioni, che si sono arrese in partenza, la nostra ha ritenuto continuare a garantire, anche quest’anno appuntamenti nelle serate estive al fine di promuovere il territorio. Abbiamo trascorso degli splendidi momenti in Piazza e nell’atrio del Castello, sempre nel rispetto delle normative vigenti, durante i quali abbiamo respirato un po’ di libertà. Grazie all’impegno e alla lungimiranza di tutti, le nostre attività economiche, si sono riprese molto bene dopo il blocco imposto nei mesi di marzo, aprile e maggio. E’ evidente che non possiamo permetterci un’altra chiusura perché sarebbe devastante dal punto di vista economico, sociale e psicologico. Per tutti questi motivi l’Amministrazione Comunale ha già sospeso le attività programmate per il mese di agosto e ha deciso di rinviare al 2021 tutti i grossi eventi previsti per il mese di settembre nella consapevolezza che questo brutto periodo possa passare al più presto per tornare a rivivere e condividere esperienze bellissime. Per non interrompere la nostra longeva tradizione, si sta pensando di organizzare un momento celebrativo della nostra rinomata Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino in collaborazione con le associazioni locali.

Con affetto!

Il Sindaco

Lorenzo Netti