Di Francesco Santoro:



Dati epidemiologici in costante miglioramento in Puglia. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. Diminuiscono gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) e cala la variazione dei nuovi contagi (-36,8 punti percentuali). Ottime notizie giungono anche dagli ospedali: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica scende ancora passando dal 5 al 4 per cento, mentre nelle terapie intensive si ferma al 3 per cento (era al 16 per cento poco più di un mese fa).

Quanto alla campagna vaccinale, i dati aggiornati al 30 giugno confermano la notevole capacità di somministrazione giornaliera emersa nelle scorse settimane. Secondo Gimbe la percentuale della popolazione pugliese che ha completato l’intero ciclo è del 32,9 per cento; l’89,7 per cento degli ultraottantenni ha ricevuto sia la prima che la seconda dose di siero anti-Covid e il 7,1 per cento una. Per le persone d’età compresa tra 70 e 79 anni, invece, le percentuali sono del 60,3 per cento con due dosi e del 32,7 per cento con una. Mentre per la fascia 60-69 anni, le percentuali sono del 54 per cento con due e del 34,3 per cento con una dose: in entrambi i casi la performance è da primato nel Paese. Appena l’8,1 degli ultrasessantenni non è stato vaccinato: anche in questo caso il dato sottolinea l’efficacia della campagna di immunizzazione.