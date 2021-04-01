rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Terapia intensiva, occupazione posti letto: più del 40 per cento in mezza Italia fra cui la Puglia con Lombardia e Marche oltre il 60 per cento Monitoraggio settimanale fondazione Gimbe

1 Aprile 2021
IMG 20200424 064745

Di Francesco Santoro:

«L’occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in Piemonte, provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, con valori superiori al 60% in Lombardia e nelle Marche». È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia in Italia.
La campagna vaccinale nella terra degli ulivi? Secondo Gimbe, la percentuale della popolazione pugliese che ha completato l’intero ciclo è del 4,8 per cento mentre il 26 per cento degli ultraottantenni ha ricevuto sia la prima che la seconda dose del siero e il 29 per cento una somministrazione. E ancora, appena l’1,1 per cento degli abitanti con un’età compresa tra 70 e 79 anni ha completato la vaccinazione, mentre lo 0,8 ha ricevuto una sola dose. 16.244 le dosi inoculate alle persone con un’età compresa tra 16 e 69 anni.
«Se i vaccini rappresentano la via maestra per uscire gradualmente dalla pandemia–commenta il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta – è bene ribadire l’inderogabile necessità di proteggere in maniera prioritaria le persone fragili, più a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 che richiedono assistenza ospedaliera. Con l’attuale livello di sovraccarico, che non si ridurrà in tempi brevi, non possiamo più permetterci un nuovo rialzo di ricoveri e terapie intensive una volta avviate le graduali riaperture del Paese. Altrimenti continueremo a rimanere ostaggio delle misure restrittive».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

683702226 17936562894238393 7144535932434800837 n

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione