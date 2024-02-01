Di seguito un comunicato diffuso da Demos:

La storia urbanistica di Taranto ci racconta di una Città sviluppata all’interno di mura

medioevali, attuale Città Vecchia, fino all’Unità d’Italia. Di fatti, solo dal 1861, con il Piano Conversano del

1862/1864, Taranto vide la sua grande espansione fuori Porta Lecce, nell’attuale Borgo Umbertino con conseguente

lento abbandono dell’antica Città Medioevale Tarentum.

Nei decenni, il crescente aumento della popolazione ha spinto l’urbanizzazione ad oriente oltre il Borgo ed ad occidente fuori Porta Napoli determinando un anomalo sviluppo della Città, come poche in Europa, allungato, con oggettive difficoltà nella gestione ed amministrazione del territorio.

Fin dagli anni ’90, nonostante il lento ed inesorabile decremento ed invecchiamento della popolazione che ha visto,

oltre lo svuotamento di Taranto Vecchia, anche lo svuotamento del Borgo Umbertino, la città ha continuato ad

allungarsi, le scellerate politiche urbanistiche messe in atto hanno continuato a consumare inutilmente suolo, a

deturpare zone agricole, a danneggiare l’ambiente invece di adottare in primis politiche conservative e di restauro volte al completo recupero urbanistico delle zone antiche della Città e di valorizzazione e tutela delle aree extraurbane.

È di questi giorni la notizia di probabili speculazioni edilizie in aree di pregio naturalistico tutelate dalla Legge della

Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione del parco naturale regionale “Mar Piccolo”), Legge fortemente

voluta da Gianni Liviano, attraverso una clamorosa e scellerata riperimetrazione delle aree del parco che ricordiamo

essere di oltre 6.500 ha dei quali quasi 2.000 porzione a mare.

Un regalo ai palazzinari, una ennesima inutile e dannosa cementificazione in una zona ricca di biodiversità la cui

valorizzazione potrebbe essere sicuro volano di sviluppo turistico e culturale non solo per Taranto ma per l’intero

territorio.

Il gruppo politico Demos, contrario a qualsiasi speculazione edilizia che interessi Taranto e la sua Provincia, alla luce

dell’incontro tra i Sindaci dei territori interessati dal Parco, ovvero Comune di Taranto, Comune di Statte, Comune di

San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Monteiasi, invita

ad una rapida costituzione del Consorzio di Gestione del Parco al fine di adottare gli strumenti, Statuto, Regolamento e Piano, atti alla piena tutela e salvaguardia del Mar Piccolo contro ogni ulteriore danno al suo ambiente ed alla sua

biodiversità