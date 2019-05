Kim Ree Heena, quattro tappe in Puglia

Di seguito il comunicato:

Il tour 2019 di Kim Ree Heena, nuovo progetto elettronico del polistrumentista, cantante e autore Alessio Calivi, dopo alcune tappe in Calabria e in Lombardia, riparte con una serie di date in Puglia.

Grazie agli ottimi riscontri ottenuti, Kim Ree Heena ritorna in Puglia per la terza volta in due anni, esibendosi domani,giovedì 30 maggio a Bari, presso il Dexter Beer & Jazz, noto per la sua vasta selezione di birre di qualità; venerdì 31 maggio presso l’associazione Lazy Cat di Foggia, un luogo nato con l’obbiettivo di fornire socialità e relax, in un ambiente conviviale fra graphic novel e vinili. Terza tappa pugliese sarà invece, sabato 1 giugno, Il circo della Farfalla diFrancavilla Fontana, in provincia di Brindisi, circolo ricreativo affiliato all’ARCI. L’ultima tappa di questo tour pugliese,domenica 2 giugno, si svolgerà presso Ex-Fadda – L’officina del sapere, un antico stabilimento enologico abbandonato del piccolo comune di San Vito dei Normanni (sempre provincia di Brindisi) trasformato in un luogo pubblico per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione sociale. Il tour 2019 di Kim Ree Heena continuerà con una serie di appuntamenti in Sicilia e poi di nuovo al Nord (il 22 giugno è prevista una tappa in provincia di Torino, a Pinerolo).

In questo nuovo tour Kim Ree Heena, oltre ad una serie di novità, proporrà i brani inclusi nella sua prima uscita discografica ufficiale: un EP omonimo, totalmente autoprodotto, che alterna atmosfere ambient, suoni elettronici e suoni industriali, senza però mai abbandonare la classica “forma canzone” e l’uso della lingua italiana, vera e propria scelta stilistica dell’autore fin dal suo primo disco. La copertina del disco, realizzata da Toni Zappa, è stata selezionata da “Best Art Vinyl Italia” tra le 50 più belle della discografia italiana del 2018, ottenendo grazie al voto del pubblico il 4° posto. Il disco ha così conquistato un posto d’onore nelle mostre legate all’evento, inaugurate il 13 e 14 aprile a Bologna e Milano, accanto a nomi tra i più noti della musica italiana (Cesare Cremonini, Giorgia, Salmo, Frah Quintale), diventando un piccolo “caso” oggetto di studio, soprattutto dal momento che si trattava dell’unica autoproduzione tra i 50 dischi finalisti.

Kim Ree Heena è Alessio Calivi, cantante e polistrumentista autore, per diversi anni, di un originale alternative rock, maturato grazie ad una lunga esperienza in diverse band. Il suo primo lavoro solista, l’autoprodotto “Forme e stati” risale al 2010. Nel 2015 pubblica il suo secondo disco, “Sirene vetri urla e paperelle” (per ManitaLab), il cui tour di presentazione l’ha visto aprire i live di Verdena, Soft Moon e di Stuart Braithwaite dei Mogwai. Nel 2016 dà vita ad un nuovo progetto, che prende il nome di Kim Ree Heena. La sua attenzione si sposta sulla sperimentazione e le sonorità di questa nuova esperienza sono esclusivamente elettroniche. Tra le tappe più significative del progetto (con 80 concerti lungo l’intera penisola realizzati in poco più di due anni di vita) ricordiamo la partecipazione alla prima edizione della Milano Music Week; ai festival Gora Summer Festival, Joggi Avant Folk, RocKm0; e la realizzazione di aperture a Omar Pedrini (Timoria) e al reading “Quattro Quartetti” di Emidio Clementi (Massimo Volume) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò). Ai live completi si sono aggiunte anche una serie di fortunate performance e numerose collaborazioni, come quelle realizzate con il MaestroPaolo Vivaldi, riconosciuto come uno dei più importanti autori di colonne sonore per il cinema, la televisione e il teatro che abbiamo oggi in Italia.

LINK AUDIO / VIDEO / SOCIAL https://bit.ly/2Z58rhk