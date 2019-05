Elezioni europee ed amministrative, affluenza ore 19: nazionale, intorno al 43 per cento. Puglia: 36,75 per cento

Affluenza ore 19: a livello nazionale siamo a quota 43,79 per cento rispetto al 42,08 per cento precedente. Puglia: 36,75 per cento rispetto al precedente 33,92 per cento. Nei Comuni, 67 in Puglia, in cui si vota anche per le amministrative, percentuali di affluenza ovviamente ben maggiori della media.

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.

BARI 41 su 41 14,81 14,85 38,72 36,56 – – ACQUAVIVA DELLE FONTI 13,12 8,82 37,77 25,72 – – ADELFIA 11,20 10,60 30,22 27,03 – – ALBEROBELLO 9,86 8,81 30,31 27,75 – – ALTAMURA 9,32 10,06 26,33 28,46 – – BARI 21,93 21,75 53,23 51,37 – – BINETTO 23,15 26,96 65,16 64,20 – – BITETTO 10,72 10,35 31,97 28,90 – – BITONTO 11,51 10,62 31,40 26,53 – – BITRITTO 22,26 23,19 55,19 54,44 – – CAPURSO 13,12 12,21 32,71 27,99 – – CASAMASSIMA 9,81 10,18 28,04 25,71 – – CASSANO DELLE MURGE 11,61 19,93 31,48 51,03 – – CASTELLANA GROTTE 13,15 11,76 36,92 30,64 – – CELLAMARE 23,07 25,36 60,34 55,76 – – CONVERSANO 7,83 8,86 26,85 25,77 – – CORATO 20,31 22,16 52,28 50,93 – – GIOIA DEL COLLE 20,36 11,44 51,81 29,37 – – GIOVINAZZO 12,20 11,88 33,23 26,81 – – GRAVINA IN PUGLIA 7,68 8,71 24,43 25,83 – – GRUMO APPULA 12,01 9,78 34,80 27,85 – – LOCOROTONDO 10,27 9,73 33,63 31,86 – – MODUGNO 12,99 11,92 31,91 28,53 – – MOLA DI BARI 9,34 9,80 25,06 23,24 – – MOLFETTA 9,26 10,86 23,51 22,98 – – MONOPOLI 11,25 11,38 29,74 29,11 – – NOCI 10,45 12,02 30,65 31,61 – – NOICATTARO 10,31 9,92 27,94 25,50 – – PALO DEL COLLE 10,99 10,56 30,54 27,17 – – POGGIORSINI 27,74 27,84 75,07 75,98 – – POLIGNANO A MARE 10,34 9,68 30,73 27,03 – – PUTIGNANO 25,28 27,73 60,14 59,06 – – RUTIGLIANO 19,89 22,18 57,33 55,35 – – RUVO DI PUGLIA 10,18 11,40 29,18 27,18 – – SAMMICHELE DI BARI 10,31 7,15 32,83 25,55 – – SANNICANDRO DI BARI 9,28 8,20 27,63 22,31 – – SANTERAMO IN COLLE 11,87 10,43 35,33 29,86 – – TERLIZZI 11,51 10,75 30,73 27,50 – – TORITTO 9,80 22,73 27,98 54,77 – – TRIGGIANO 10,71 9,78 28,16 25,88 – – TURI 19,15 16,70 52,70 48,99 – – VALENZANO 12,56 13,00 33,66 31,14 – –

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 10 su 10 9,92 10,78 27,87 26,48 – – ANDRIA 10,39 12,52 28,16 28,21 – – BARLETTA 10,63 10,34 27,98 24,58 – – BISCEGLIE 9,31 10,19 26,68 25,43 – – CANOSA DI PUGLIA 8,40 8,38 24,80 23,75 – – MARGHERITA DI SAVOIA 8,08 7,49 25,33 23,37 – – MINERVINO MURGE 9,21 9,34 28,54 26,61 – – SAN FERDINANDO DI PUGLIA 7,58 7,84 25,99 24,49 – – SPINAZZOLA 8,19 10,41 33,51 28,85 – – TRANI 10,56 12,48 29,77 29,95 – – TRINITAPOLI 9,99 9,22 29,42 26,43 – –

BRINDISI 20 su 20 12,44 12,82 34,09 33,57 – – BRINDISI 11,46 12,11 29,14 29,71 – – CAROVIGNO 9,94 9,24 28,39 26,30 – – CEGLIE MESSAPICA 9,82 11,30 26,21 27,43 – – CELLINO SAN MARCO 10,10 9,92 27,76 29,52 – – CISTERNINO 11,87 11,03 35,89 32,09 – – ERCHIE 8,22 6,28 24,82 22,73 – – FASANO 10,26 9,44 30,51 26,49 – – FRANCAVILLA FONTANA 7,65 20,60 21,95 50,52 – – LATIANO 9,77 8,82 30,12 24,58 – – MESAGNE 20,70 10,46 55,40 27,94 – – ORIA 9,34 9,09 27,19 27,45 – – OSTUNI 22,02 24,63 60,80 61,89 – – SAN DONACI 8,83 9,89 27,44 26,51 – – SAN MICHELE SALENTINO 9,51 9,98 28,39 27,88 – – SAN PANCRAZIO SALENTINO 10,86 10,16 31,42 27,94 – – SAN PIETRO VERNOTICO 11,22 10,68 29,04 29,44 – – SAN VITO DEI NORMANNI 12,60 11,03 33,90 30,53 – – TORCHIAROLO 11,55 8,99 32,89 25,15 – – TORRE SANTA SUSANNA 10,07 9,27 30,11 27,84 – – VILLA CASTELLI 29,90 25,11 70,29 62,43 – –

FOGGIA 61 su 61 15,72 16,02 41,23 38,87 – – ACCADIA 7,27 8,34 26,04 26,17 – – ALBERONA 5,87 5,86 19,71 18,32 – – ANZANO DI PUGLIA 3,75 5,76 14,86 17,85 – – APRICENA 27,82 25,56 61,08 59,00 – – ASCOLI SATRIANO 7,77 8,29 29,35 27,30 – – BICCARI 22,90 28,70 64,18 68,04 – – BOVINO 7,29 7,70 25,96 23,78 – – CAGNANO VARANO 7,28 6,21 19,15 15,68 – – CANDELA 9,42 11,21 34,05 36,14 – – CARAPELLE 10,20 9,34 29,08 26,77 – – CARLANTINO 16,82 6,63 51,85 24,76 – – CARPINO 8,89 9,42 26,09 24,15 – – CASALNUOVO MONTEROTARO 8,97 8,22 27,83 20,04 – – CASALVECCHIO DI PUGLIA 6,78 7,25 25,09 26,57 – – CASTELLUCCIO DEI SAURI 11,17 10,78 33,46 32,71 – – CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 14,32 26,17 41,12 56,45 – – CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 25,71 20,47 55,05 51,38 – – CELENZA VALFORTORE 5,96 8,16 28,95 27,71 – – CELLE DI SAN VITO 15,61 22,01 41,35 46,64 – – CERIGNOLA 7,37 7,72 20,67 19,75 – – CHIEUTI 9,24 7,95 28,57 22,86 – – DELICETO 26,26 22,47 63,30 60,47 – – FAETO 4,43 4,91 17,22 15,67 – – FOGGIA 21,11 23,13 53,18 52,29 – – ISCHITELLA 11,29 7,64 27,16 22,25 – – ISOLE TREMITI 17,84 12,15 32,66 26,84 – – LESINA 22,73 27,87 67,29 65,72 – – LUCERA 19,79 20,81 52,00 53,17 – – MANFREDONIA 11,28 12,35 28,14 27,08 – – MATTINATA 8,89 27,29 25,22 59,10 – – MONTE SANT’ANGELO 10,69 9,42 26,48 23,79 – – MONTELEONE DI PUGLIA 9,98 9,41 29,01 26,18 – – MOTTA MONTECORVINO 9,98 8,33 34,95 32,14 – – ORDONA 13,22 10,84 35,14 30,69 – – ORSARA DI PUGLIA 8,35 8,26 30,34 28,48 – – ORTA NOVA 21,63 22,61 56,14 58,50 – – PANNI 6,73 8,97 20,71 24,26 – – PESCHICI 8,55 8,03 25,78 19,55 – – PIETRAMONTECORVINO 7,40 7,56 26,93 28,99 – – POGGIO IMPERIALE 22,86 27,28 66,37 63,43 – – RIGNANO GARGANICO 12,08 11,80 35,41 37,13 – – ROCCHETTA SANT’ANTONIO 8,93 8,35 32,02 25,23 – – RODI GARGANICO 11,41 14,10 27,36 33,24 – – ROSETO VALFORTORE 4,48 2,78 16,60 13,11 – – SAN GIOVANNI ROTONDO 18,52 10,87 50,86 27,05 – – SAN MARCO IN LAMIS 11,20 12,57 29,11 30,26 – – SAN MARCO LA CATOLA 2,26 3,57 11,08 11,65 – – SAN NICANDRO GARGANICO 9,80 9,23 25,30 22,39 – – SAN PAOLO DI CIVITATE 9,96 6,47 25,64 21,90 – – SAN SEVERO 19,86 20,68 51,05 50,57 – – SANT’AGATA DI PUGLIA 19,92 29,30 58,87 66,67 – – SERRACAPRIOLA 12,44 10,73 34,16 29,94 – – STORNARA 10,10 8,88 29,49 30,36 – – STORNARELLA 22,77 26,70 69,14 68,62 – – TORREMAGGIORE 21,07 9,31 54,42 22,61 – – TROIA 21,06 20,52 61,93 59,43 – – VICO DEL GARGANO 10,89 7,35 27,64 19,69 – – VIESTE 8,81 9,45 22,64 23,29 – – VOLTURARA APPULA 15,08 16,90 35,63 32,00 – – VOLTURINO 24,34 28,05 68,49 64,47 – – ZAPPONETA 10,58 9,61 29,14 30,47 – –

LECCE 97 su 97 14,27 13,02 39,47 33,32 – – ACQUARICA DEL CAPO 7,87 25,72 24,89 56,46 – – ALESSANO 9,20 8,17 29,73 24,67 – – ALEZIO 11,51 8,59 31,96 24,71 – – ALLISTE 8,27 7,82 23,66 20,49 – – ANDRANO 20,42 21,52 62,81 59,18 – – ARADEO 8,11 8,65 23,30 23,96 – – ARNESANO 12,25 12,40 37,95 32,24 – – BAGNOLO DEL SALENTO 24,00 28,92 65,65 63,25 – – BOTRUGNO 21,41 22,93 61,83 61,38 – – CALIMERA 16,45 14,41 44,98 37,20 – – CAMPI SALENTINA 24,35 27,04 68,06 60,68 – – CANNOLE 11,68 10,22 39,74 31,04 – – CAPRARICA DI LECCE 10,59 8,88 33,19 27,84 – – CARMIANO 10,57 9,55 32,56 26,05 – – CARPIGNANO SALENTINO 23,51 22,64 62,27 55,55 – – CASARANO 9,57 9,62 28,24 25,33 – – CASTRI DI LECCE 22,68 25,90 63,39 68,11 – – CASTRIGNANO DE’ GRECI 9,74 8,24 31,59 25,20 – – CASTRIGNANO DEL CAPO 9,56 8,62 29,74 26,19 – – CASTRO 13,52 14,07 41,10 42,92 – – CAVALLINO 13,81 13,85 36,28 33,37 – – COLLEPASSO 11,34 9,34 31,80 24,42 – – COPERTINO 22,84 22,59 60,83 53,31 – – CORIGLIANO D’OTRANTO 11,62 10,88 34,61 28,75 – – CORSANO 17,85 19,04 55,65 56,25 – – CURSI 25,27 23,18 63,08 56,87 – – CUTROFIANO 10,34 9,83 32,00 25,76 – – DISO 13,17 9,87 39,23 36,34 – – GAGLIANO DEL CAPO 8,98 8,09 23,36 23,41 – – GALATINA 10,61 10,52 30,59 27,21 – – GALATONE 9,70 8,67 31,29 25,29 – – GALLIPOLI 10,21 9,29 30,27 26,42 – – GIUGGIANELLO 21,79 32,02 59,02 71,18 – – GIURDIGNANO 8,97 10,20 29,81 32,90 – – GUAGNANO 11,69 10,96 30,49 27,37 – – LECCE 23,47 14,98 59,27 32,95 – – LEQUILE 27,85 23,99 67,15 58,54 – – LEVERANO 9,87 10,42 26,97 25,05 – – LIZZANELLO 12,29 12,69 35,07 34,18 – – MAGLIE 15,94 15,34 42,34 38,09 – – MARTANO 9,87 8,77 29,20 25,44 – – MARTIGNANO 29,07 28,95 76,77 67,98 – – MATINO 8,77 8,26 26,31 22,79 – – MELENDUGNO 10,51 10,21 30,50 27,22 – – MELISSANO 8,81 7,89 26,47 23,47 – – MELPIGNANO 15,99 11,09 48,38 32,44 – – MIGGIANO 25,37 24,49 67,30 62,40 – – MINERVINO DI LECCE 21,88 26,99 66,32 65,51 – – MONTERONI DI LECCE 11,84 12,40 34,94 31,52 – – MONTESANO SALENTINO 7,54 8,34 31,39 25,30 – – MORCIANO DI LEUCA 17,01 20,46 43,94 47,65 – – MURO LECCESE 19,88 24,39 58,32 57,51 – – NARDO’ 12,50 12,63 32,48 32,41 – – NEVIANO 11,61 9,17 33,01 24,88 – – NOCIGLIA 14,25 12,00 37,55 30,78 – – NOVOLI 24,49 12,46 59,45 27,22 – – ORTELLE 10,55 8,73 35,89 32,15 – – OTRANTO 13,30 11,55 35,72 31,08 – – PALMARIGGI 28,34 30,81 72,17 68,47 – – PARABITA 15,35 8,55 46,27 23,40 – – PATU’ 13,90 13,63 42,87 37,52 – – POGGIARDO 10,22 9,30 34,35 29,71 – – PORTO CESAREO 12,54 10,67 32,20 28,31 – – PRESICCE 8,14 22,18 23,90 51,52 – – RACALE 8,96 7,31 26,56 20,93 – – RUFFANO 7,76 7,02 23,71 19,63 – – SALICE SALENTINO 12,31 13,46 36,34 32,37 – – SALVE 8,75 7,87 26,83 22,50 – – SAN CASSIANO 9,97 10,11 34,64 31,63 – – SAN CESARIO DI LECCE 14,08 15,16 38,68 34,64 – – SAN DONATO DI LECCE 11,95 10,11 38,48 31,50 – – SAN PIETRO IN LAMA 12,23 13,65 32,92 30,98 – – SANARICA 13,29 23,23 39,26 61,01 – – SANNICOLA 9,90 10,26 31,33 27,11 – – SANTA CESAREA TERME 13,64 11,18 38,77 31,13 – – SCORRANO 9,53 7,97 32,82 24,19 – – SECLI’ 20,67 30,22 57,78 63,40 – – SOGLIANO CAVOUR 11,56 11,11 34,68 29,89 – – SOLETO 23,40 27,14 68,83 67,48 – – SPECCHIA 21,64 23,41 56,88 57,91 – – SPONGANO 10,64 9,00 34,20 28,70 – – SQUINZANO 10,11 11,19 32,99 30,50 – – STERNATIA 23,98 26,31 61,58 69,80 – – SUPERSANO 44,52 21,47 57,68 51,09 – – SURANO 25,61 24,94 62,09 62,07 – – SURBO 11,77 10,56 29,90 26,53 – – TAURISANO 6,57 5,67 20,36 18,00 – – TAVIANO 10,05 9,17 27,80 24,58 – – TIGGIANO 19,88 22,32 64,63 63,11 – – TREPUZZI 12,77 12,74 36,27 32,65 – – TRICASE 9,23 8,53 30,27 27,41 – – TUGLIE 25,04 22,54 55,99 52,73 – – UGENTO 8,36 7,17 22,88 20,68 – – UGGIANO LA CHIESA 11,51 10,42 36,51 32,26 – – VEGLIE 9,61 9,00 30,55 25,43 – – VERNOLE 10,78 8,34 34,26 25,67 – – ZOLLINO 23,52 21,70 62,21 60,22 – –

