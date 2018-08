Locorotondo: balconi fioriti, premiazione

Stralcio del comunicato diffuso dai Comune di Locorotondo:

Sabato 25 agosto diverse e tutte interessanti le proposte culturali. Si parte alle ore 18.00 su via Nardelli con la dimostrazione della lavorazione della Ceramica.

In via Nardelli, presso U Juse, alle ore 19,30 ci sarà la presentazione del libro “Nutri-amoci di emozioni” di Eliana Minardi.

Sul sagrato della Chiesa Madre, con inizio alle ore 20.30, si esibiranno i sosia per i “Balconi in festival”, momento conclusivo, con premiazione, del concorso Balconi Fioriti. Fra un residente premiato ed un commerciante votato per i loro fiori, si esibiranno i sosia di Gianni Morandi, Loredana Bertè, Michael Jackson, Vasko Rossi, Franco Califano, Valentina Stella, Little Tony, Pooh. Presentano la serata Miriam Palmisano e Dudduzzo Pastore.

Domenica 26 agosto sarà la musica protagonista della serata. Si inizia alle 20,00 con la tradizione ed il folklore del Gruppo Folk “Città di Locorotondo”, che porteranno i colori e l’allegria delle fisarmoniche e dei balli tradizionali in piazza Vittorio Emanuele, per passare alle note più moderne della musica d’autore suonate dai bravissimi protagonisti di Musichiamo. A partire dalle ore 21,00 in via Nardelli.

Nel corso della tre giorni di gastronomia è possibile visitare, presso u’ Juse, la mostra fotografica “Food – cibo persone territorio di Puglia” scatti fotografici di Silvestro Simeone e Janos Chialà