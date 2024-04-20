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Gargano: terremoto a mezzogiorno Magnitudo 2,9

20 Aprile 2024
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Una scossa di terremoto si è verificata in Puglia. Epicentro a tre chilometri da San Nicandro Gargano ed ujdufida Apricena, il sisma è stato registrato alle 12 e 28 secondi. Magnitudo 2,9.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 


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