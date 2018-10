Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari, Bcc Castellana Grotte-Azimut Leo Shoes Modena. La serie D del calcio e in serata Lecce-Palermo

Alle 18, seconda gara interna consecutiva per l’Happy Casa Brindisi. Ospiti i sardi di Sasdari. Squadre appaiate a quota 2 nella classifica del campionato di pallacanestro maschile di serie A.

La pallavolo, con l’Italia ancora ammirata dell’argento mondiale delle azzurre (Egonu e le altre saranno anche ricevute dal presidente della Repubblica) offre la seconda giornata del campionato maschile di serie A. Tra le gare in programma, la pressoché proibitiva (per i pugliesi) Castellana Grotte-Modena. Ore 18.

Per il calcio, la giornata delle pugliesi è caratterizzata da Rende-Bisceglie per la serie C girone C e si chiude con l’importante posticipo di serie B (ore 21) Lecce-Palermo. Nel pomeriggio le partite del campionato di serie D.

SERIE D sesta giornata ore 15

girone H

Città di Fasano-Sorrento

Città di Gragnano-Bitonto

Fidelis Andria-Az Picerno

Gravina in Puglia-Granata

Nardò-Gelbison

Nola-Pomigliano

Sarnese-Audace Cerignola

Savoia-Taranto

Team Altamura-Francavilla in Sinni

girone I

Castrovillari-Roccella

Città di Acireale-Sancataldese

Città di Gela-Nocerina

Città di Messina-Troina

Igea Virtus-Cittanovese

Locri-Rotonda

Marsala-Bari ore 14,30

Palmese-Portici

Turris-Messina

(immagine: fonte legabasket.it)