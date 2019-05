Taranto-Talsano: incidente, centauro contro un’auto poi in terra

Da dettagliare la dinamica e le cause dell’incidente del tardo sulla Taranto-Talsano, nel tratto di strada che diventa viale Unità d’Italia.

Un ventenne ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, ed è andato a sbattere sulla prima auto vicina, una Minicooper, finendo per terra.

Codice giallo per il giovanissimo motociclista.

In mattinatanella zona di Ortona, in provincia di Chieti, scontro fra un’auto e una moto: il59enne motociclista Francesco D’Alessandro, originario di Bari ma residente in Abruzzo, è morto pressoché sul colpo.

