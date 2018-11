Lecce: uova con inchiostro lanciate contro la sede M5S

Mentre era in corso un dibattito. Colpito anche un consigliere regionale

Cristian Casili, consigliere regionale della Puglia, è fra le persone colpite dai lanci. Il consigliere comunale Fabio Valente ha diffuso un video delle conseguenze dell’accaduto.

Alle otto di sera, nel meetup di via Milizia, era in corso un dibattito. Si è verificato, da parte di ignoti contro la sede M5S, il lancio di uova con inchiostro. All’esterno della sezione sono stati rinvenuti volantini di contrarietà al gasdotto Tap. Pista principale, non l’unica seguita nell’indagine.