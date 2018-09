Taranto: gas radon nelle scuole ai Tamburi, oggi tavolo congiunto

Stamattina il tavolo congiunto fra Comune di Taranto e altri enti interessati al caso. Che è quello della presenza, rilevata in misura ritenuta considerevole, di gas radon in almeno otto aule della scuola al rione Tamburi di Taranto. Anche per altre 18 aule la situazione è considerata precaria. Il verbale di Arpa Puglia risale al 23 luglio, il Comune ritiene che non vi siano motivi di allarme. Nota diffusa dopo la contestazione da parte di varie mamme.