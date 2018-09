Inizia a Bari il girone C della rassegna iridata di volley maschile

Il Mennea day si svolge oggi in tutta Italia. Ma è chiaro che la manifestazione più significativa si svolga a Barletta, città natale dell’atleta che il 12 settembre 1979 stabilì il record del mondo dei 200 metri piani con 19″72.

Per lo sport di Puglia è una giornata importante. Anche in termini organizzativi. A Bari inizia il girone C dei mondiali di volley maschile: un girone di ferro con, fra le altre, Usa e Russia (che si affronteranno sabato).