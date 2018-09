Regione Puglia, 366mila euro ai pugliesi nel mondo

Di Nino Sangerardi:

Anche per il 2018 la Giunta regionale delibera di sovvenzionare iniziative in favore dei Pugliesi emigrati nel mondo. La cifra è pari a 336 mila euro : 200 mila per la promozione internazionale del territorio d’Apulia,100 mila da trasferire alle Istituzioni sociali,36 mila utili al funzionamento del Consiglio generale pugliesi nel mondo e dell’Ufficio di presidenza.

Obiettivo generale del provvedimento,anni 2016-2018, è “rinsaldare i rapporti con le comunità pugliesi che si trovano nei 5 continenti per costruire le reti di scambio tra i sistemi economici regionali e le associazioni dei pugliesi promuovendo così l’immagine della Puglia all’estero”.

Tra gli interventi previsti quelli pro cultura e enogastronomia in collaborazione con una o più Associazioni di pugliesi nel mondo presenti in Brasile(San Paolo) e Germania(Berlino),il cofinanziamento del progetto “Comunità a sostegno internazionalizzazione Monti Dauni” elaborato dal Gruppo azione locale Daunia.

Inoltre la partecipazione alla 82esima edizione(8-16 settembre 2018) della Fiera del Levante con seminari, convegni,animazione e comunicazione sui temi dell’emigrazione,creazione dello spazio Pugliesi nel Mondo e relativi collegamenti con i pugliesi residenti nelle Americhe,Canada,Europa,Cina e Australia.

Il Consiglio generale pugliesi nel mondo nasce con Legge regionale del 2000,formato da 56 componenti–tra cui 30 provenienti da ogni parte del pianeta terracqueo–designati dalle Associazioni iscritte all’Albo regionale nel corso di specifiche assemblee.

Su 4.636.647 italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero ben 336.607 sono pugliesi(dati anno 2017).Si stima che nel mondo ci sono circa 4 milioni di persone originarie della Puglia.

A Milano il 18 giugno scorso c’è stato il rinnovo del Consiglio generale con la nomina degli otto rappresentanti dell’Associazione con sede in Europa : Franco Cazzetta,Donato Coluccia,Angelo Dimitri,Enrico Calmieri,Franco Savoia,Giovanni Valentini,Agostino Picicco.

Nell’elenco dei soci onorari dei Pugliesi nel mondo ci sono, tra gli altri, Abbrescia Pietro imprenditore alberghiero a Cartagena(Colombia),Altieri Lucia cantante star della Repubblica di Cuba,Albano Carrisi cantautore,Andriani Michele presidente Andriani spa,Castellaneta Giovanni diplomatico,Ciccarese Michele,Head of group Mesp,Cirasola Nico attore regista,Croscio Martina sciabolatrice, Dell’Olio Nancy avvocato scrittrice Londra,Di Leo Pietro amministratore unico Di Leo Pietro spa Matera,Fonte Francesco Console generale d’Italia a Mosca,Galantucci Luigi presidente Gielle Group Altamura,Logorio Salvatore Arcivescovo Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo,Mantenga Joe attore statunitense,Susca Sara ingegnere presso Nasa-Usa,Lazzazzera Angelo inventore marchio U-Tub Santeramo in Colle.