Firmata la convenzione per la riapertura del teatro Radar di Monopoli

Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:

«La riapertura di un teatro è sempre una bella notizia. Un teatro come il Radar di Monopoli ha una storia e delle caratteristiche tecniche di alta qualità. La presentazione qui della sua rinascita è per noi motivo di grande gioia e segna un momento importante non solo per il comune di Monopoli ma per tutto il comparto culturale pugliese. So quanto è difficile partire. Vi daremo come fondazione tutto l’aiuto possibile per questo inizio. Chi si abbonerà alla stagione di Monopoli avrà uno sconto sull’acquisto dei biglietti della stagione della Fondazione Petruzzelli

»

ha detto il Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, Massimo Biscardi.