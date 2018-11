San Ferdinando di Puglia: morto 62enne sbranato da due pitbull

Giovanni Camasso, 62 anni, andava spesso in campagna per raccogliere verdura. Alla periferia di San Ferdinando di Puglia, l’assalto da parte di due pitbull. Un assalto mortale, perché il 31 ottobre Giovanni Camasso è morto nel policlinico di Bari dove era ricoverato per la gravità delle ferite. Tre indagati per omicidio colposo: i proprietari dei cani. Notizia diffusa dal tgnorba.