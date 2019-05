Primo maggio: SuperMegaFesta, anche quest’anno Megamark tiene chiusi i supermercati e celebra con i tremila dipendenti

Di seguito un comunicato diffuso da Megamark:

Si rinnova anche quest’anno la decisione del Gruppo Megamark, realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna, di chiudere i supermercati Dok, A&O e Famila nel giorno della Festa del Lavoro. In occasione del 1° maggio, il Gruppo ha organizzato una ‘SuperMegaFesta’ in Fiera del Levante per festeggiare tutti insieme i 45 anni di attività, con gli oltre 3.000 collaboratori e le loro famiglie per un totale di 6.500 persone.

L’evento, che si terrà nel Nuovo Padiglione della Fiera a partire dalle ore 12, in un open space di 16 mila metri quadri, vedrà alternarsi personaggi dello sport e dello spettacolo, tra momenti dedicati al cabaret e intermezzi musicali ad allietare i presenti che giungeranno dalla Puglia, dal Molise e dalla Campania. Un’attenzione particolare sarà riservata ai circa 1.500 bambini, figli dei lavoratori del gruppo, che potranno divertirsi in un’area a loro riservata e attrezzata per il divertimento, sempre coordinati e intrattenuti da oltre 100 animatori.