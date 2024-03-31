Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

«Si sta completando un percorso, quello disegnato per il Mysterium Festival, alla sua decima edizione», dichiara il Maestro Piero Romano, Direttore artistico del “Mysterium Festival 2024”. «Tantissimi sono stati gli appuntamenti, centinaia gli artisti, i musicisti, i cantanti, gli attori, gli strumentisti, i filosofi che hanno partecipato e fatto dono della loro arte, della loro sensibilità, della loro emozione ad un pubblico che in queste settimane ci ha risposto con un feed-back incredibile. Un pubblico che ci ha dato ragione, ma soprattutto, ci ha permesso di creare ancora una volta armonia e intesa con il territorio e la comunità, che poi è la “mission” del “Mysterium”».

«La rassegna giunge al suo atto conclusivo – conclude Romano – con il Concerto di Pasqua, domenica alle 19.30 nella Cattedrale di San Cataldo: un momento che Taranto si accinge a vivere simbolicamente, con partecipazione ed entusiasmo: per questo motivo abbiamo inteso aprire al pubblico anche la Prova generale del sabato pomeriggio, permettendo così a tante altre persone la partecipazione all’ascolto della “Messa di Gloria” di Giacomo Puccini. Il grande compositore lo ricordiamo a cento anni dalla sua morte con una dedica straordinaria, simbolo della chiusura della decima edizione del Mysterium Festival per augurare all’intera città i migliori auguri di buona Pasqua».

Con il “Concerto di Pasqua”, già “sold out”, in programma domenica 31 marzo alle 19.30 nella Cattedrale di San Cataldo si conclude la decima edizione del Mysterium Festival. La rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura dedicherà il suo atto conclusivo al grande compositore Giacomo Puccini del quale si celebrano i cento anni dalla sua morte, con la “Messa di Gloria” e il “Mottetto per San Paolino”. Nell’occasione sarà assegnato il Premio Mysterium Festival, un manufatto dell’artista Giulio De Mitri.

Protagonisti del “Concerto di Pasqua”, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, il L.A. Chorus diretto da Carmen Fornaro, con Mariantonietta Saccomanni (Maestro collaboratore), i cantanti Vincenzo Costanzo (tenore) e Francesco Samuele Venuti (baritono). Info e prenotazioni: Eventbrite; Orchestra Magna Grecia – Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto (392.9199935). Consuetudine legata al Mysterium Festival, per assicurare massima partecipazione alla comunità: la Prova generale del “Concerto di Pasqua” in programma sabato 30 marzo alle 17.30 sarà aperta al pubblico.

Il Mysterium Festival con la direzione del Maestro Piero Romano, è promosso da Le Corti di Taras e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l’ARCoPU, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.

Fra i cantanti, il tenore Vincenzo Costanzo, classe 1991, tra gli interpreti più apprezzati della nuova generazione di tenori del panorama lirico internazionale. Vincitore dell’Oscar della Lirica nel 2014, è regolare ospite dei più importanti teatri italiani ed esteri. Lo scorso anno è stato protagonista di importanti debutti: Mario Cavaradossi nella Tosca al Teatro de la Maestranza di Siviglia e al Teatro dell’Opera di Roma; Rodolfo ne La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli dove è tornato come Pinkerton nella Madama Butterfly poi in una tournée a Ljubljana, questa volta con il Teatro La Fenice di Venezia.

Decima edizione del “Mysterium”, con debutto in un’affollata Conferenza stampa, del nuovo arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero. «E’ il mio primo Mysterium Festival – aveva dichiarato Sua Eccellenza nell’occasione e non senza una certa emozione – da quanto appreso, la rassegna di fede e tradizione è qualcosa di eccezionale: viverlo insieme con i fedeli per tutto il periodo pasquale è una grande esperienza; la fede stessa genera una cultura di bene e ci aiuta a percepire in ogni angolo dei nostri cuori tutto il bene che essa produce: non può che essere così anche per la musica, ma ogni forma di arte che esprime il pensiero, provoca moti del cuore».

Tutti gli eventi programmati dall’8 al 31 marzo, sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo e del quale fanno parte la prof. Adriana Chirico, il prof. Paolo Pardolesi, la dott.ssa Stella Falzone (MArTA), Mons. Emanuele Ferro, il Maestro Piero Romano, il Maestro Pierfranco Semeraro.

La “Messa di Gloria” è una messa per orchestra e coro, con tenore e baritono solisti, scritta fra il 1878 e il 1880. Puccini compose la Messa come esercizio per il diploma all’Istituto musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, dove la eseguì per la prima volta il 12 luglio 1880. Il “Credo”, già scritto ed eseguito nel 1878, fu inizialmente concepito da Puccini come un lavoro autonomo, composizione molto apprezzata per la bellezza della melodia, per la struttura, notevole, e per la sua originalità.

Il grande compositore, però, non pubblicò mai il manoscritto completo della “Messa” e, sebbene fosse stata ben accolta all’epoca, non fu più eseguita fino al 1952 (prima a Chicago e poi a Napoli). Puccini, comunque, usò alcuni passaggi e temi musicali della stessa “Messa” in altri lavori, come ad esempio il “Kyrie” nell'”Edgar” e l'”Agnus Dei” nell’opera “Manon Lescaut”.

Aneddoto legato alla “Messa”. Alla fine della Seconda guerra mondiale, il sacerdote Dante Del Fiorentino, pensando si trattasse della partitura originale, comprò una vecchia copia del manoscritto della “Messa” dalla famiglia Vandini di Lucca. Quella originale, pare invece fosse in possesso della famiglia di Puccini, tanto che fu consegnata da sua nuora alla Casa Ricordi, casa editrice del musicista. A causa dell’esistenza delle due “opere”, ne venne fuori una controversia legale che alla fine si risolse con la divisione dei diritti d’autore fra la Ricordi e la Mills Music, casa editrice del manoscritto del sacerdote Dante Del Fiorentino.

Info e prenotazioni: Eventbrite; Orchestra Magna Grecia – Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto (392.9199935). Aggiornamenti social (Facebook e Instagram). Siti: mysteriumfestival.it e orchestramagnagrecia.it