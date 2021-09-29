Di seguito alcuni comunicati:
Passato, presente e futuro della moda del Sud si danno appuntamento in Valle d’Itria, dal 30 settembre al 2 ottobre, per capire insieme come affrontare le sfide dei mercati globali, con rinnovata energia e consapevolezza delle proprie qualità. Coaturier è un evento pensato dalle imprese per le imprese, per coloro che credono ancora che abbia senso produrre capi di qualità, difendendo il Made in Italy. “Invece di piangere sui cocci della globalizzazione finita, sui rottami degli anni passati, è tempo di rimboccarsi le maniche, e il cervello, e tracciare nuove strade, tra sostenibilità e blockchain, tra gli spunti che offre la storia e le opportunità offerte dalle sinergie tra pubblico e privato”, dichiara, Daniele Del Genio, presidente CNA-Federmoda Puglia e vicepresidente nazionale, organizzatore dell’evento
Provenienti da tutto il mondo, gli influencer e gli opinion leader del fashion system. La giornalista polacca, Anna Puslecka, Alistair Guy influencer e fotografo inglese, la modella giapponese Kana Rana sono alcuni dei nomi che saranno presenti a Martina Franca dal 30 settembre al 2 ottobre per conoscere da vicino il settore moda locale, la capacità produttiva delle imprese del comparto ma anche per assaporare la vita della Valle d’Itria. A loro si aggiungono i buyer stranieri scelti accuratamente da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che potrebbero aprire alle aziende partecipanti le porte dei mercati esteri.
”Abbiamo pensato questo evento da tempo” spiega ancora Daniele Del Genio, “perché alle nostre imprese serve, qui e ora, l’avvio di un nuovo processo di consapevolezza e una nuova direzione. I fatti recenti, a cominciare dalla pandemia, hanno dimostrato due cose: il nostro sistema è fragile e che solo se uniti possiamo guadare la piena. Per questo abbiamo organizzato COATurier cercando di coinvolgere anche le realtà locali che da sempre sono accanto al comparto moda. Ringrazio l’agenzia ICE, il Comune di Martina Franca e chi ha sostenuto l’evento e sono certo che sarà il primo passo verso una nuova dimensione del fare impresa, che coniughi visione, consapevolezza e curiosità”.
Il programma è fitto di appuntamenti. Tre talk, b2b, sfilata e visita nelle aziende. Si inizia dal 30 settembre, con il talk inaugurale dal titolo: “Il sistema moda presente”, coi rappresentanti politici e istituzionali che si confronteranno sullo stato dell’arte del comparto. Quindi si prosegue con gli incontri tra le imprese e la sfilata tecnica. Il giorno 1 ottobre si parlerà di futuro, grazie al talk “Il futuro della moda tra sostenibilità e blockchain” e il giorno 2 ottobre invece toccherà alla storia con “La storia della moda. Perché qui e perché ora”. Il programma dettagliato sul sito www.coaturier.it.
L’evento ha stimolato la realizzazione di attività collaterali a cura di organizzazioni autorevoli. La Fondazione Paolo Grassi ha organizzato in quei giorni, nei propri locali, la mostra di costumi scenici “Pupi in mostra” a cura del noto costumista teatrale Giuseppe Palella. La Fondazione Nuove Proposte, invece, ha organizzato, per lunedì 27 settembre, una bellissima discussione tra le autrici dei libri che raccontano le imprese di confezione di Martina Franca: Maria Ancona, Teresa Gentile e Evelina Romanelli e la partecipazione del presidente della fondazione Elio Greco. Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.coaturier.it.
L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Martina Franca e dalla Camera di Commercio di Taranto. Sono sponsor dell’evento la BCC di Locorotondo, il Consorzio di tutela e valorizzazione del Primitivo di Manduria, Confidi Puglia, Its per la Moda Mi.Ti. Partner tecnici sono la piattaforma Feel@home, Pecoraro hair & beauty e il Duc di Martina Franca.