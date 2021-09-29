Di seguito alcuni comunicati:



La XVII edizione della Festa dei lettori, l’annuale appuntamento dell’Associazione Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia, si svolge da giovedì 30 settembre a lunedì 4 ottobre. La rassegna diffusa anima 51 città italiane promuove la lettura in presenza e online. I Presìdi offrono infatti a lettori di ogni età numerose opportunità culturali: incontri con l’autore, reading, proiezioni, mostre, spettacoli, laboratori e seminari creativi.

La Puglia, sede dell’Associazione nazionale, ospiterà le manifestazioni in 45 comuni. Gli appuntamenti fuori regione saranno organizzati invece dai Presìdi di Basilicata, Campania, Lazio, Liguria e Umbria.

Per il secondo anno consecutivo il tema è ancora “L’invenzione del presente”, perché la pandemia ha condizionato fortemente le nostre vite e le nostre abitudini, e nel lungo periodo di emergenza sanitaria letteratura e cultura ci hanno dato conforto e sostegno. I libri in particolare hanno saputo farci sentire al sicuro aiutandoci a guardare con attenzione, intelligenza e fiducia il presente ma soprattutto a immaginare il futuro.

In occasione della XVII Edizione, il Presidio del Libro di Martina Franca ha organizzato due iniziative che vedono impegnati lettori volontari nei giorni 30 Settembre, 1 e 2 Ottobre.

Giovedì 30 Settembre, dalle 17.30 alle 19.30, con il patrocinio dell’Unicef e il sostegno delle Autolinee Miccolis SpA, partendo da Piazza Filippo D’Angiò i piccoli lettori dai 4 ai 10 anni potranno godere delle bellezze della loro città ascoltando pagine di libri, da un’idea delle educatrici Antonella Colucci, Filomena e Anna Montrone.

Nei giorni 1 e 2 Ottobre, presso il Chiostro del Convento di Sant’Agostino, dalle 16.30 alle 17.30 verrà dedicato uno spazio a letture per bambini e dalle 18.00 alle 20.00 si aprirà una maratona di letture per adulti, denominata “Letture e Lettori…in Chiostro”.

Quest’ultimo evento, ideato da Carlo Dilonardo, referente del Presidio di Martina Franca, vedrà la partecipazione di lettrici e lettori che si alterneranno in letture di venti minuti ciascuno.

Venerdì 1 Ottobre, in collaborazione con lo staff di COATurier, l’evento dedicato al mondo della manifattura che vede la nostra città protagonista di eventi, convegni, dibattiti, la serata sarà aperta dalla lettura delle pagine di tre libri scritti dalle nostre concittadine: Teresa Gentile, Maria Ancona e Evelina Romanelli, autrici di pagine dedicate alla storia e alle evoluzioni del settore manifatturiero martinese che ha visto e vede la nostra città protagonista a livello internazionale.

Abbiamo organizzato questi intensi tre giorni dedicati alla lettura, rivolta a grandi e piccoli – sottolinea Dilonardo – poiché Martina Franca nominata dal Ministero della Cultura per il prossimo biennio (per la seconda volta) “Città che legge” vuole guardare “oltre”, attraverso la “formazione” di nuovi lettori, ai fini della promozione e della diffusione della lettura. Sento di ringraziare tutti coloro che a vario titolo ne faranno parte, poiché il concetto di “rete” che stiamo sviluppando anche grazie al “Tavolo Tecnico per la lettura” – fortemente voluto dall’Assessore alle Attività Culturali, Antonio Scialpi – deve diventare volano di fervidi e proficui scambi culturali e letterari.

Il programma completo, con sedi e orari è consultabile sulla pagina Fb: Presidio del libro – Martina Franca.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa presentazione di Green Pass (ove richiesto) e prenotazione obbligatoria al 327.2288009. La XVII Festa dei Lettori, a Martina Franca, si avvale del patrocinio del Comune di Martina Franca, Assessorato alle Attività Culturali.

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Passato, presente e futuro della moda del Sud si danno appuntamento in Valle d’Itria, dal 30 settembre al 2 ottobre, per capire insieme come affrontare le sfide dei mercati globali, con rinnovata energia e consapevolezza delle proprie qualità. Coaturier è un evento pensato dalle imprese per le imprese, per coloro che credono ancora che abbia senso produrre capi di qualità, difendendo il Made in Italy. “Invece di piangere sui cocci della globalizzazione finita, sui rottami degli anni passati, è tempo di rimboccarsi le maniche, e il cervello, e tracciare nuove strade, tra sostenibilità e blockchain, tra gli spunti che offre la storia e le opportunità offerte dalle sinergie tra pubblico e privato”, dichiara, Daniele Del Genio, presidente CNA-Federmoda Puglia e vicepresidente nazionale, organizzatore dell’evento

Provenienti da tutto il mondo, gli influencer e gli opinion leader del fashion system. La giornalista polacca, Anna Puslecka, Alistair Guy influencer e fotografo inglese, la modella giapponese Kana Rana sono alcuni dei nomi che saranno presenti a Martina Franca dal 30 settembre al 2 ottobre per conoscere da vicino il settore moda locale, la capacità produttiva delle imprese del comparto ma anche per assaporare la vita della Valle d’Itria. A loro si aggiungono i buyer stranieri scelti accuratamente da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che potrebbero aprire alle aziende partecipanti le porte dei mercati esteri.

”Abbiamo pensato questo evento da tempo” spiega ancora Daniele Del Genio, “perché alle nostre imprese serve, qui e ora, l’avvio di un nuovo processo di consapevolezza e una nuova direzione. I fatti recenti, a cominciare dalla pandemia, hanno dimostrato due cose: il nostro sistema è fragile e che solo se uniti possiamo guadare la piena. Per questo abbiamo organizzato COATurier cercando di coinvolgere anche le realtà locali che da sempre sono accanto al comparto moda. Ringrazio l’agenzia ICE, il Comune di Martina Franca e chi ha sostenuto l’evento e sono certo che sarà il primo passo verso una nuova dimensione del fare impresa, che coniughi visione, consapevolezza e curiosità”.

Il programma è fitto di appuntamenti. Tre talk, b2b, sfilata e visita nelle aziende. Si inizia dal 30 settembre, con il talk inaugurale dal titolo: “Il sistema moda presente”, coi rappresentanti politici e istituzionali che si confronteranno sullo stato dell’arte del comparto. Quindi si prosegue con gli incontri tra le imprese e la sfilata tecnica. Il giorno 1 ottobre si parlerà di futuro, grazie al talk “Il futuro della moda tra sostenibilità e blockchain” e il giorno 2 ottobre invece toccherà alla storia con “La storia della moda. Perché qui e perché ora”. Il programma dettagliato sul sito www.coaturier.it.

L’evento ha stimolato la realizzazione di attività collaterali a cura di organizzazioni autorevoli. La Fondazione Paolo Grassi ha organizzato in quei giorni, nei propri locali, la mostra di costumi scenici “Pupi in mostra” a cura del noto costumista teatrale Giuseppe Palella. La Fondazione Nuove Proposte, invece, ha organizzato, per lunedì 27 settembre, una bellissima discussione tra le autrici dei libri che raccontano le imprese di confezione di Martina Franca: Maria Ancona, Teresa Gentile e Evelina Romanelli e la partecipazione del presidente della fondazione Elio Greco. Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi sul sito www.coaturier.it.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Martina Franca e dalla Camera di Commercio di Taranto. Sono sponsor dell’evento la BCC di Locorotondo, il Consorzio di tutela e valorizzazione del Primitivo di Manduria, Confidi Puglia, Its per la Moda Mi.Ti. Partner tecnici sono la piattaforma Feel@home, Pecoraro hair & beauty e il Duc di Martina Franca.