Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte e a seguire un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il cimitero di Castellana Grotte riaprirà al pubblico giovedì 30 aprile 2020. A stabilirlo un’ordinanza organizzativa del Sindaco Francesco De Ruvo a seguito dell’ordinanza regionale che ne consente la riapertura.

Il Cimitero sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Il sabato mattina sarà chiuso per via della concomitanza con il mercato settimanale del settore alimentare, il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00, mentre la domenica ed i festivi dalle 7.30 alle 13.30. Nella giornata dell’1 Maggio 2020 il Cimitero sarà chiuso.

L’ordinanza comunale fissa anche precise indicazioni circa l’accesso del pubblico, ovvero, sarà consentito l’accesso al Cimitero ad un solo componente per nucleo familiare, ad eccezione dei diversamente abili o persone con evidenti problemi fisici che potranno essere accompagnati da una singola persona. L’accesso è consentito per un tempo massimo di permanenza all’interno del complesso di 30 minuti, da verificarsi a cura della Ditta affidataria del Cimitero e dei servizi cimiteriali. All’interno gli utenti dovranno obbligatoriamente mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare guanti e mascherina, in mancanza dei quali sarà negato l’accesso al Cimitero. Inoltre non sarà possibile utilizzare all’interno del complesso i Servizi igienici e vi è il divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Sono vietati abbracci e strette di mano.

Infine l’ordinanza stabilisce anche l’ingresso e l’uscita da parte degli utenti, ovvero, si potrà accedere sempre dal portone principale ma l’uscita sarà possibile solo dal cancello adiacente all’obitorio.

—–

Ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020, art. 5, anche al fine di consentire l’adozione delle misure organizzative funzionali al contenimento della diffusione del virus COVID19 da parte delle Confraternite e Società di Mutuo Soccorso, il Cimitero Comunale di Martina Franca verrà aperto a decorrere dal 1° Maggio 2020 e fino a nuova disposizione, secondo il seguente orario:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00;  il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Dovrà essere osservato il rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:  si raccomanda l’uso delle mascherine protettive e guanti monouso all’interno del Cimitero Comunale, con obbligo di indossare le mascherine per accedere ai locali al chiuso;  evitare assembramenti di persone all’interno e nelle aree esterne perimetrali al Cimitero;  dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro in tutti i locali e gli ambienti del Cimitero Comunale;  si potrà entrare nelle cappelle private una sola persona per volta;  l’accesso presso le Cappelle Gentilizie (Confraternite e Società di Mutuo Soccorso) sarà gestito e contingentato a cura e onere di ciascun Sodalizio, che dovrà adottare le misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, assicurare il rispetto da parte dei frequentatori della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, garantire la sanificazione, pulizia, l’igiene ambientale e l’adeguata aerazione degli ambienti nonché sistemi per la disinfezione delle mani.