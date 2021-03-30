Il sindaco di Santeramo in Colle Fabrizio Baldassarre si oppone all’ipotesi di chiusura del centro vaccinale nella cittadina barese e al trasferimento a Gravina in Puglia e Altamura dei suoi concittadini per la somministrazione del siero anti-Covid. «Mi sono fatto in quattro, con dipendenti comunali e volontari, per allestire, poco più di un mese fa, un hub in un luogo di proprietà del Comune -scrive su Facebook il primo cittadino-. Il centro sta funzionando grazie all’impegno dei dipendenti del locale ufficio di prevenzione dell’Asl. Sono state inoculate circa 3.200 prime dosi e 1.100 seconde dosi ai residenti».

Il capo della Giunta comunale afferma di aver inviato, «il 13 marzo via pec», alle massime autorità sanitarie pugliesi e all’Asl la «planimetria e le caratteristiche del nostro centro vaccinale comunale» e di non aver ricevuto alcuna risposta, «anche dopo mio ulteriore formale sollecito. I cittadini- commenta Baldassarre- mi scrivono per esprimere ansia e sapere quando saranno vaccinati. Lo chiedono al sindaco, ma non ho io il controllo del processo vaccinale e non ho potere decisionale sulle priorità o le sedi degli hub. Apprendo – così come gli altri sindaci- che l’Asl ha praticamente già deciso quali saranno le sedi» dove «fare i “turisti dei vaccini”: per noi Gravina oppure, nella migliore delle ipotesi, Altamura».